کاربرد لامپهای کم مصرف عوارضی برای سلامت انسان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی افزود: مقدار پرتوهاي فرابنفش حاصل از اين لامپها به قدري پايين است كه نمی تواند خطري را متوجه سلامت انسان کند.

وی خاطر نشان کرد: در عين حال رعايت فاصله 30 سانتيمتر يا بيشتر از اين لامپها توصيه می شود كه در هر حال بايد رعايت شود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: با توجه به مزاياي اقتصادي استفاده از لامپهاي كم مصرف، پيش بينی می شود عده بيشتري از مردم به استفاده از لامپهاي كم مصرف روي بياورند كه كاملاً طبيعی است ولی استفاده از اين لامپها بايد با رعايت ملاحظات و توصيه هاي بهداشتی و ايمنی باشد كه مردم عزيزمان با رعايت آنها می توانند با خاطري آسوده از اين لامپ ها استفاده كنند.

ندافی که این مطالب را در مقاله ای علمی منتشر کرده است به تشریح چگونگی رعایت ملاحظات بهداشتی در کاربرد لامپهای کم مصرف پرداخت.