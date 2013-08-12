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۲۱ مرداد ۱۳۹۲، ۶:۵۰

وزیر پیشنهادی بهداشت می تواند دغدغه های حوزه سلامت را کاهش دهد

وزیر پیشنهادی بهداشت می تواند دغدغه های حوزه سلامت را کاهش دهد

رئيس هيئت مديره نظام پزشكي تهران گفت: راي اعتماد نمايندگان مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت، روحيه اميد و نشاط را به جامعه پزشكي تزريق مي كند.

دكتر علي اصغر پيوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راي قاطع نمايندگان مجلس به دكتر هاشمي روحيه نشاط و اميد را به جامعه پزشكي و پرسنل نظام سلامت و مردم كشور ارتقا خواهد داد.

وي افزود: مقبوليت وزیر پیشنهادی بهداشت در جامعه پزشكي، تجربه هاي موفق مديريتي، اعتقاد به گفتمان اعتدال، اعتقاد به برنامه پنجم توسعه و سندهاي بالادستي، توانايي استفاده از سليقه هاي مختلف در حوزه هاي ستادي و دانشگاهي وي‍ژگيهاي هاشمي است.

وي ادامه داد: هاشمي انتخاب شايسته دكتر روحاني و اميدواريم ايشان با روحيه جهادي، نوآوري و خلاقيت بتوانند در جهت رفع مشكلات نظام سلامت حركت كرده و فرصتي براي برطرف كردن دغدغه هاي مردم ايجاد شود.

پيوندي تصريح كرد: اعتقاد گزینه پیشنهادی بهداشت به كار كارشناسي و دوري از يكجانبه گرايي، بهره گيري از ظرفيتهاي گروه پزشكي مي تواند دغدغه هاي مقام معظم رهبري در حوزه سلامت را نيز كاهش داده و شرايطي فراهم آورد تا مردم به آرامش برسند.

کد مطلب 2113762

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