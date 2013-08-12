وزیر پیشنهادی بهداشت می تواند دغدغه های حوزه سلامت را کاهش دهد

دكتر علي اصغر پيوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راي قاطع نمايندگان مجلس به دكتر هاشمي روحيه نشاط و اميد را به جامعه پزشكي و پرسنل نظام سلامت و مردم كشور ارتقا خواهد داد.

وي افزود: مقبوليت وزیر پیشنهادی بهداشت در جامعه پزشكي، تجربه هاي موفق مديريتي، اعتقاد به گفتمان اعتدال، اعتقاد به برنامه پنجم توسعه و سندهاي بالادستي، توانايي استفاده از سليقه هاي مختلف در حوزه هاي ستادي و دانشگاهي وي‍ژگيهاي هاشمي است.

وي ادامه داد: هاشمي انتخاب شايسته دكتر روحاني و اميدواريم ايشان با روحيه جهادي، نوآوري و خلاقيت بتوانند در جهت رفع مشكلات نظام سلامت حركت كرده و فرصتي براي برطرف كردن دغدغه هاي مردم ايجاد شود.

پيوندي تصريح كرد: اعتقاد گزینه پیشنهادی بهداشت به كار كارشناسي و دوري از يكجانبه گرايي، بهره گيري از ظرفيتهاي گروه پزشكي مي تواند دغدغه هاي مقام معظم رهبري در حوزه سلامت را نيز كاهش داده و شرايطي فراهم آورد تا مردم به آرامش برسند.