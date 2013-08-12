به گزارش خبرنگار مهر، بازار اجاره بها در هفته های اخیر با ثبات همراه بوده است و تغییرات چندانی نداشته است اما کارشناسان بازار مسکن پیش بینی می کنند که کاهش قیمت ها در بازار خرید و فروش، در آینده بر بازار اجاره بها هم تاثیر می گذارد.

براین اساس حباب قیمت ها در برخی از محله های تهران که افزایش بیشتری داشتند تاحدود زیادی از بین رفته است که همین امر می تواند در قراردادهای آینده اجاره بها تاثیرگذار باشد اما در حال حاضر این بازار واکنشی را نسبت به شکستن حباب بازار مسکن نشان نداده است و در واقع قیمت های بازار اجاره ثبات خود را حفظ کرده اند.

البته برخی از مالکان حاضر به کاهش قیمت ها نیستند اما بطور حتم فروش نرفتن واحدها و رکود بازار، آنها را مجبور به شکستن قیمت ها می کند بنابراین می توان به انتظار کاهش نرخ اجاره بها شد. در این خصوص رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک هم بر این امر تاکید کرد که تا پاییز امسال، حباب قیمت مسکن می شکند و قیمت ها کاهش پیدا می کند.

ادامه ثبات نرخ در بازار طلا و ارز هم یکی از عواملی تاثیر گذار بر نرخ مسکن است و می تواند نرخ ساخت را با تثبیت همراه کند که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده مسکن می شود.

اجاره بهای آپارتمان های کمتر از 60 متر

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر در شاهین شمالی برای یک واحد 53 متری و یک خوابه، بازسازی شده با پارکینگ و انباری 25 میلیون تومان رهن و ماهیانه 460 هزار تومان اجاره تعیین شده است و 55 متری یک خوابه و نوساز در همین منطقه با پارکینگ و انباری 50 میلیون تومان رهن کامل داده می شود.

در پیروزی خیابان دهقان برای یک واحد 53 متری با پارکینگ و انباری 36 میلیون تومان رهن کامل در نظرگرفته شده است و در ولیعصر توانیر برای واحدی 55 متری، یک خوابه و بازسازی شده، 20 میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

همچنین در ستارخان یک واحد 60 متری لوکس و مبله با 20 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 800 هزار تومان ماهیانه، اجاره داده می شود در خیابان دماوند میدان امامت هم برای واحدی 60 متری و یکخوابه با انباری و پارکینگ 16 میلیون تومان رهن با 600 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

در سراج واحدی 56 متری و یک خوابه با عمر 5 ساله بدون پارکینگ 40 میلیون تومان رهن داده می شود و در شهرآرا برای واحدی 60 متری و دوخوابه با پارکینگ و انباری 70 میلیون تومان رهن تعیین شده است.

یک واحد 60 متری و یکخوابه در خیابانزرتشت با پارکینگ و انباری با نرخ 20 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 100 هزار تومان اجاره داده می شود و در خیابان دولت دروس برای واحدی 60 متری، 20 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره تعیین شده است.