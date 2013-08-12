پایگاه امداد جاده ای طلا زرین هلال احمر در جاده تیران به شهرکرد راه اندازی شد

حجت الله صالحی در گفتگو با مهر با بیان اینکه جاده تیران به شهرکرد یکی از جاده های پر تردد و حادثه خیز در حوزه قضایی و انتظامی شهرستان تیران و کرون است، اظهار داشت: با وجود حجم بالای ترافیک و تصادفات جاده ای در محور مواصلاتی تیران به شهرکرد پایگاه امداد جاده ای طلا زرین هلال احمر در مجتمع رفاهی و خدماتی بین راهی طلا زرین راه اندازی شد.

وی افزود: تا قبل از تاسیس این پایگاه فشار مضاعف امدادی بر دوش 115 بود و جای خالی راه اندازی پایگاه جاده ای در این منطقه احساس می شود.

صالحی افزود: این پایگاه با همکاری یکی از خیرین شهرستان ایجاد شد و فرصت مناسبی برای خدمات رسانی به مسافرین در راه مانده و مجروحین تصادفات است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان تیران و کرون ادامه داد: امدادگران این پایگاه از آغاز به کار روزانه به جز مراجعین حضوری به طور میانگین به یک حادثه رانندگی رسیدگی می کنند.

وی تجهیز این پایگاه را در خدمات رسانی بیشتر ضروری دانست و گفت: با وجود حجم حوادث و خدمات رسانی گسترده در این حوزه تامین وسایل و ابزار امدادی برای این پایگاه ضروری است.