کمیته های تخصصی کارگروه توسعه آموزش عالي قرآني تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نادری منش در نخستین جلسه این کارگروه با اشاره به تصویب تشكيل كميته برنامه ريزي آموزش عالي قرآني، كميته گسترش آموزش عالي قرآني و كميته نظارت و ارزیابی هیئت علمی قرآن و حدیث، از تصویب کلیات شرح وظايف این کمیته ها خبر داد و افزود: به موجب این مصوبه هر یک از کمیته های مذکور به عنوان بالاترین مرجع تصمیم سازی، وظیفه ارائه مشاوره تخصصی به مراجع تصمیم گیری در خصوص امور مرتبط با مؤسسات آموزش عالی، برنامه ریزی آموزش عالی و نظارت و ارزیابی آموزش عالی در وزارت علوم، حوزه های علمیه و حتی در صورت لزوم وزارت بهداشت را بر عهده دارند.

معاون آموزشي وزير علوم ضمن اعلام درخواست نماینده حوزه های علمیه برای توجه بیشتر به مخاطبان حوزوی و مشارکت بیشتر حوزه علمیه در کمیته های تخصصیT اظهار داشت: حوزه و دانشگاه همواره به عنوان دو قطب فعال در عرصه فعالیتهای قرآنی مطرح بوده و قطعا در این کمیته ها نیز با تشکیل کار ویژه های تخصصی می توانند پیرامون تصمیم سازی در عرصه توسعه آموزش عالی قرآنی کشور موثر باشند.

وی خاطر نشان کرد: هدف ما حضور بیشتر حوزه های علمیه برای کمک به دانشگاه و تصمیم گیری ها به ویژه در حوزه قرآني است.

همچنین در اين جلسه طرح های پیشنهادی بسیج اساتید براي استفاده از اعتبارات اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مورد بررسی قرار گرفت و پس از توضیح رئیس سازمان بسیج اساتید درباره رويكرد طرح ها در حوزه مطالعات تحول علوم انسانی، سبک زندگی اسلامی و تشكيل حلقه های اساتید، مقرر شد ضمن بررسي و اصلاح طرح ها در دبيرخانه، طرح ها برای تصویب به جلسه بعدی كارگروه که تا دو هفته آینده برگزار خواهد شد ارائه شود تا براي تصویب نهایی در كميسيون توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني مطرح شود.

گفتنی است این جلسه با مشارکت فعال مدیران ارشد دستگاه های ذیربط از جمله مدیرکل دفترگسترش آموزش عالی، مديركل دفتر برنامه ريزي آموزش عالی وزارت علوم، مديركل رشته هاي تخصصي معاونت آموزش حوزه های علمیه، مديركل نظارت و برنامه ريزي معاونت آموزش حوزه های علمیه، معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي و قائم مقام معاون امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تشکیل شد.



