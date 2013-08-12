صرفه جویی 359 میلیارد تومانی در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان هاشمی صبح دوشنبه در جلسه آب و فاضلاب استان اظهار داشت : از جمله طرح هایی که مهندسی ارزش در آنها عملیاتی شده است، می توان به سرریز سدهای قلعه چای عجب شیر و شهید مدنی تبریز، بدنه و سرریز سد کلقان، شبکه آبیاری خداآفرین، سد شهریار، سد لیلان چای، تامین برق و نیرو رسانی تاسیسات شبکه های آبیاری، شبکه آبیاری طرح سهند، شبکه آبیاری طرح قلعه چای و شبکه طرح توسعه بهره برداری از ارس اشاره کرد.

هاشمی همچنین لزوم انجام مهندسی ارزش در طرح های اجرایی و مطالعاتی توسعه منابع آب آذربایجان شرقی به صورت برنامه های پنجساله و در قالب برنامه کلان مدیریتی شرکت را مورد تاکید قرار داد و گفت: در سال 92 نیز این شرکت اقدام به عقد قرارداد مطالعات مهندسی ارزش در طرح های سد حاجیلرچای و لیلان چای نموده تا مهندسی ارزش با هدف بررسی و تحلیل فعالیت های طرح های مذکور در سطح استان انجام شود.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی این بررسی ها به منظور تحلیل کارکرد سیستم ها، عوامل، تجهیزات و با هدف دستیابی به کارکرد های پیش بینی شده با کم ترین هزینه و با حفظ و ارتقای کیفیت و قابلیت اطمینان انجام می شود.

وی افزود: مطالعات مهندسی ارزش طرح های سد قیزقلعه سی، سد پیغام چای، شبکه دشت زرینه رود، شبکه های آیدوغموش، لیلان چای، طرح خط اول و دوم آبرسانی تبریز و آبرسانی بستان آباد در سال جاری در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی در ادامه از مهندسی ارزش به عنوان ابزاری نام برد که به رغم کاهش زمان و هزینه تاثیر چشمگیری در صرفه جویی بدون تغییر در اهداف طرح دارد.

به گفته مهندس هاشمی بررسی های مهندسی ارزش عموما طی دو دهه اخیر به عنوان یک ابزار مهم در عرصه فعالیت های مهندسی و به طور جدی در ساخت و سازها مورد توجه قرار گرفته و تنها به مرحله طراحی و ساخت طرح ها محدود نبوده بلکه شامل مراحل بهره برداری و نگهداری نیز می شود و حتی ممکن است هدف طرح را گسترده و یا تکمیل کند.

وی همچنین از مهندسی ارزش به عنوان یک تکنیک کارآ برای شناسایی و حذف هزینه های غیر ضروری، اجرا و بهینه سازی پروژه ها و تضمین کننده توسعه پایدار در طرح های توسعه منابع آب یاد و اظهار امیدواری نمود مهندسی ارزش در طرح های توسعه منابع آب استان پایداری توسعه را تضمین نماید و همسو با کارفرما سایر عوامل اجرایی نیز مقید به بازبینی و تجدید نظر فنی، تخصصی در طرح های زیربنایی شوند.

وی یادآور شد: بهره گیری از سیستمهای نوین مدیریت دانش، مدیریت پروژه و مهندسی ارزش نه تنها موجب ظرفیت سازی تخصصی در بخش می شود بلکه در راستای کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و کار تیمی ایجاد انگیزه مضاعف می کند.