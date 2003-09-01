  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۰ شهریور ۱۳۸۲، ۱۰:۱۵

نامه "كميته دفاع از فرهنگ و هنر " خطاب به رئيس جمهور :

بي توجهي صاحب منصبان حكومتي به اهل فرهنگ و هنر ، جامعه ايران را حساس كرده است

بي توجهي صاحب منصبان حكومتي به اهل فرهنگ و هنر ، جامعه ايران را حساس كرده است

"كميته دفاع از فرهنگ و هنر" طي نامه اي خطاب به رئيس جمهور ، سيدمحمد خاتمي ، خواستار پيگيري وضعيت سعيد ابوطالب و سهيل كريمي شد .

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" در اين نامه ضمن اشاره به اسارت كاظم اخوان روزنامه نگار ايراني كه سالهاست در بند رژيم صهيو نيستي اسير است خطاب به رئيس جمهوري اسلامي ايران آمده است: " اخوان سالهاست زنجيرهاي اسارت و غربتي ظالمانه را تحمل مي كند و مديران جمهوري اسلامي - بويژه دستگاه ديپلماسي كشور - اساسا فردي به نام اخوان را فراموش كرده اند و پيگيري وضعيت او را جزو وظايف خود نمي دانند ."

در اين نامه با ذكر اين نكته كه كميته دفاع از فرهنگ و هنر از خصلت و ماهيت ضد انساني امريكايي ها چندان تعجب نمي كند ، خطاب به رئيس جمهور نوشته شده است  :  برتري و فضيلت شئون فرهنگي جنابعالي بر سايرشئون فردي  شما به عنوان مدير ارشد اجرايي كشور به ما اين اجازه را مي دهد  كه به عنوان جمعي از صاحبدلان عرصه فرهنگ و هنر از حضرتعالي بخواهيم تا به موضوع اسارت غير انساني سعيد ابو طالب و سهيل كريمي ، توجه ويژه مبذو ل فرمائيد و از دستگاه هاي ذيربط - به ويژه وزارت امورخارجه -بخواهيد  در اين ارتباط مسئولانه عمل كنند .

در ادامه اين نامه تاكيد شده است : بي توجهي صاحب منصبان حكومتي به اهل فرهنگ و هنر ، جامعه ايران را به شدت حساس كرده است. به ويژه كه تجربه ناگوار اسارت كاظم اخوان و شهادت محمود صارمي را در پيش چشم دارند و ديده اند كه حضرات آقايان مسئول در مسائل مربوط به اهالي فرهنگ و هنر ، تماشاگراني قابل اند ، اما اقدام كننده شايسته اي نيستند .

 اين كميته در پايان نامه مذكوراز رئيس جمهوري اسلامي ايران  پيگيري مستمر و بازخواست جدي مسئولان ذيربط در زمينه آزادي سعيد ابوطالب و سهيل كريمي را در خواست كرد .

 

کد مطلب 21139

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها