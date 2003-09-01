بي توجهي صاحب منصبان حكومتي به اهل فرهنگ و هنر ، جامعه ايران را حساس كرده است

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" در اين نامه ضمن اشاره به اسارت كاظم اخوان روزنامه نگار ايراني كه سالهاست در بند رژيم صهيو نيستي اسير است خطاب به رئيس جمهوري اسلامي ايران آمده است: " اخوان سالهاست زنجيرهاي اسارت و غربتي ظالمانه را تحمل مي كند و مديران جمهوري اسلامي - بويژه دستگاه ديپلماسي كشور - اساسا فردي به نام اخوان را فراموش كرده اند و پيگيري وضعيت او را جزو وظايف خود نمي دانند ."

در اين نامه با ذكر اين نكته كه كميته دفاع از فرهنگ و هنر از خصلت و ماهيت ضد انساني امريكايي ها چندان تعجب نمي كند ، خطاب به رئيس جمهور نوشته شده است : برتري و فضيلت شئون فرهنگي جنابعالي بر سايرشئون فردي شما به عنوان مدير ارشد اجرايي كشور به ما اين اجازه را مي دهد كه به عنوان جمعي از صاحبدلان عرصه فرهنگ و هنر از حضرتعالي بخواهيم تا به موضوع اسارت غير انساني سعيد ابو طالب و سهيل كريمي ، توجه ويژه مبذو ل فرمائيد و از دستگاه هاي ذيربط - به ويژه وزارت امورخارجه -بخواهيد در اين ارتباط مسئولانه عمل كنند .

در ادامه اين نامه تاكيد شده است : بي توجهي صاحب منصبان حكومتي به اهل فرهنگ و هنر ، جامعه ايران را به شدت حساس كرده است. به ويژه كه تجربه ناگوار اسارت كاظم اخوان و شهادت محمود صارمي را در پيش چشم دارند و ديده اند كه حضرات آقايان مسئول در مسائل مربوط به اهالي فرهنگ و هنر ، تماشاگراني قابل اند ، اما اقدام كننده شايسته اي نيستند .

اين كميته در پايان نامه مذكوراز رئيس جمهوري اسلامي ايران پيگيري مستمر و بازخواست جدي مسئولان ذيربط در زمينه آزادي سعيد ابوطالب و سهيل كريمي را در خواست كرد .