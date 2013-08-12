اعزام بوکسور قمی به رقابت های بین المللی رومانی

رضا کاظم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های بوکس بین المللی در کشور رومانی یکی از مسابقات معتبر بوکس در سطح جهان است که دوره جدید آن از سیزدهم شهریور با شرکت برترین بوکسورهای جهان در اوزان مختلف برگزار خواهد شد.



وی بیان داشت: در ترکیب تیم ملی اعزامی بوکس کشورمان اعزامی به رقابت های بین المللی در کشور رومانی کی از آینده داران بوکس قم یعنی محمد مردی نیز حضور دارد و با آمادگی کامل در کنار سایر ملی پوشان به دنبال کسب مدال از این رقابت ها است.



دبیر هیئت بوکس استان قم تصریح کرد: امید زیادی داریم که نماینده اعزامی بوکس استان قم با توجه به نبوغ و توانایی بسیار خوبی که دارد در مسابقات بوکس قهرمانی بین المللی رومانی در مقابل حریفان خصد با قدرت ظاهر شده و بتواند با کسب مدال به کشور بازگردد.



وی ابراز داشت: با تلاش‌هایی که این بوکسور جوان و خوش فکر در تمرینات تیم ملی انجام داده‌ استد، قطعا موفقیت وی در کسب مدال از این رقابت ها دور از دسترس نیست و می تواند بعد از ماه ها قم را در یک رقابت مهم برون مرزی بوکس صاحب مدال کند.



کاظم پور افزود: محمد مردی بعد از کسب عنوان قهرمانی و قرار گرفتن بر سکوی نخست پیکارهای بوکس قهرمانی جوانان کشور، به عنوان نمایندگان بوکس قم به تیم ملی دعوت شد و حالا در آستانه اعزام به مسابقات بین المللی جام دستکش طلایی در کشور رومانی قرار دارد.



وی با بیان اینکه استعداد و توانمندی بوکسورهای قمی در مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس جوانان کشور در تیر ماه سال قبل به نمایش درآمد، تاکید کرد: رقابت بوکسورهای جوان و مدعی عضویت در تیم ملی در حالی به میزبانی هیئت بوکس استان قم در قالب پیکارهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در قم برگزار شد که در مجموع نزدیک به 170 بوکسور در اوزان مختلف با یکدیگر رقابت کردند.



دبیر هیئت بوکس استان قم با بیان اینکه رقابت های بین المللی بوکس رومانی از سیزدهم تا نوزدهم شهریور ماه در در رومانی به انجام می رسد، تصریح کرد: تمرینات تیم ملی از فردا در تهران پیگیری می شود و تا زمان اعزام به این رقابت ها ادامه دارد.



وی در پایان افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس رده سنی جوانان کشورمان با حضور بوکسورهای مدعی از استان‌های مختلف کشور در حالی به میزبانی قم در سالن ورزشی دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به انجام رسید و با قهرمانی مردان جوان بوکس قم پایان یافت.