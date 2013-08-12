یک میلیارد ریال به کانون های مساجد خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نخعی پور، اظهارکرد: از این مبلغ 500 میلیون ریال به صورت نقدی به منظور حمایت از کلاس های اوقات فراغت به حساب کانون ها واریز شده است.

وی با بیان اینکه همچنین مبلغ 500 میلیون ریال در قالب تجهیزات در اختیار کانون ها قرار گرفته است، افزود: این تجهیزات شامل رایانه، دوربین عکاسی، میز و صندلی مطالعه، قفسه کتابخانه ای است.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات بر اساس اولویت بندی با کانون های فعالی که تاکنون موفق به دریافت تجهیزات نشده اند توزیع می شود، بیان کرد: تاکنون 20 کامپیوتر، 30 دروبین، 50 قفسه، 50 میز و 200 صندلی تهیه و توزیع شده است.

نخعی پور با بیان اینکه 30 درصد تجهیزات تهیه شده در مرکز استان و 70 درصد مابقی در شهرستان ها توزیع می شود، تصریح کرد: در حال حاضر 346 کانون فرهنگی و هنری مساجد در سطح استان فعالیت می کند.

توزیع 4 هزار جلد کتاب در بین کانون های مساجد خراسان جنوبی

معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری خراسان جنوبی همچنین از توزیع چهار هزار جلد کتاب در بین کانون ها خبر داد و گفت: این کتاب ها در موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دینی است.

وی با بیان اینکه اولویت توزیع کتاب نیز با کانون هایی که تاکنون سهمیه کتاب دریافت نکرده اند است، عنوان کرد: 95 درصد کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی دارای کتابخانه هستند.

نخعی پور از توزیع دو هزار جلد قرآن، نهج البلاغه، مفاتیح و صحیفه سجادیه در بین کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان خبر داد.