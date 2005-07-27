نوآوري در داستان در كانون ادبيات ايران بررسي مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و ادب "مهر"، به نقل از روابط عمومي كانون ادبيات ايران؛ نوآوري در داستان موضوع سخنراني دكتر عباس پژمان است. همچنين در اين نشست داستان كوتاه باغچه نوشته اردشير عطاپور با حضور رضا نجفي و محمدرضا گودرزي نقد و بررسي مي شود. باغچه از مجموعه داستان درخت عقيم و داستان هاي ديگر انتخاب شده است.

گفتني است، از اردشير عطاپور تاكنون آثار زير به چاپ رسيده اند : مثل هميشه نيست (مجموعه داستان) مو لاي درز فلسفه (طنز فلسفي) پيامبر كفرگوي (بررسي تفكر نيچه در قالب داستان) توهم توطئه (گفتگو با صادق زيباكلام) هفت خط از جام حافظ ( حافظ شناسي) اقتدا به كفر (بررسي حكايت شيخ صنعان از عطار).