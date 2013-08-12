سئوال از برنامه های روحانی برای مسکن و طلاق و هدفمندی و بیمه 

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر به عنوان یکی از مخالفان برنامه خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیات وزیران در نطق خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در انتقاد به برنامه های رئیس جمهور و وزرا اظهار داشت: کاستی هایی در برنامه های شما مشاهده کرده ام و اولویت هایی که نیاز جامعه است اما در برنامه های شما دیده نشده است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: برخی وزرای پیشنهادی شما توانایی انجام وظایف محوله را ندارند و اولین نقد به برنامه های شما این است که به خلق حماسه اقتصادی در این برنامه ها توجهی نشده است؛ چراکه مردم بعد از خلق حماسه سیاسی منتظر خلق حماسه اقتصادی هستند.

نماینده مردم شاهین شهر با بیان اینکه در برنامه های شما در خصوص ادامه برنامه هدفمندی یارانه‌ها تدبیری اندیشیده نشده است، گفت: دولت در حال حاضر 42 هزار میلیارد به صورت نقدی پرداخت می کند که 28 هزار میلیارد آن قرار است از محل گران شدن حامل های انرژی تامین شود، برنامه شما برای تامین مابقی این هزینه چیست؟ و قرار است از کجا فراهم شود؟ چه برنامه‌ای برای مردم در صورت گران شدن حامل های انرژی دارید و سهم بهداشت و درمان و کمک به بخش تولیدی را از کجا تامین خواهید کرد؟

وی خاطر نشان کرد: یکی از معضلات کشور پروژه های نیمه تمام است، چه برنامه ای برای 40 هزار پروژه نیمه تمام در کشور دارید؟ و برنامه دولت شما برای مسکن مهر که حرکتی روبه جلو بود، چیست؟ چه تدبیری برای مقابله با رشد فزاینده قیمت مسکن دارید؟ و برنامه تان را در خصوص مسکن های مهر نیمه کاره بیان کنید.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه افزود: ما در دهه پیشرفت و عدالت هستیم و برنامه شما برای افزایش درآمد اقشار کم درآمد چیست؟ به نظر شما آیا می‌شود با درآمد روزانه 10 هزار تومان خانه خرید، زندگی کرد، پسر زن داد و دختر را عروس کرد؟

نماینده مردم شاهین شهر گفت: آیا شما و وزرایتان از تعداد خانواده های طلاق خبر دارید، چه برنامه ای برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی دارید؟ چه تدبیری برای بیمارانی که بیمه نیستند و یا کسانیکه بیمه هستند، اما هزینه درمان بیماری خود را ندارند و در انتظار رفتن از این دنیا هستند، دارید؟

حاجی‌دلیگان تصریح کرد: در برنامه های خود چه تدبیری برای رفع تبعیض در پرداخت حقوق بازنشستگان و حقوق بگیران و همچنین تبعیض در ورزش دارید؟

وی گفت: برنامه شما برای رشد اقتصادی و مهار تورم چیست؟ فرمول اجرایی شما برای خارج شدن از این وضعیت چیست؟

عضو فراکسیون اصلوگرایان مجلس خاطر نشان کرد: در سال 91 ما 51 هزار کسر بودجه داشتیم، شما چه برنامه ای دارید که در سال 92 با چنین فاجعه ای مواجه نشوید؟

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ادامه داد: حتما تعریف شما از اعتدال حرکت بین حق و باطل نیست، بلکه حرکت بین افراط و تفریط است، پس چرا وزرایی انتخاب کرده اید که مخالف این حرکت هستند و اگر رای بیاورند در کارهای خود افراط خواهند داشت؟ چرا کسانی را انتخاب کرده اید که در فتنه 88 از نظام دفاع نکردند؟

حاجی‌دلیگان در پایان بیان کرد: دولت شما چه برنامه ای برای انضباط مالی و بیمه و روان‌سازی و شفاف‌سازی در اقتصاد دارد.