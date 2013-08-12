اجرای 147 پروژه عمرانی در اوقاف مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح دوشنبه در نشستی خبری، نشر معارف اسلامی، مقابله با معضل اعتیاد، بیکاری، حفظ محیط زیست، ایجاد مطبوعه اسلامی از مواردی بوده که مردم و خیران می تواند موقوفات خود را در این بخش هزینه کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از اجرای 147 پروژه عمرانی در حوزه بازسازی و نوسازی بقاع متبرکه و امامزادگان استان خبر داد و گفت: این پروژه ها دارای پیشرفت فیزیکی 40 تا 70 درصد است.

علیزاده افزود: مجمع خیران مسکن ساز و بقعه ساز را در شرف تاسیس در استان داریم با اشاره به اینکه رسانه ها در اشاعه فرهنگ دینی موثر بوده و خبرنگاران متدین می توانند در ارتقا نشاط معنوی جامعه موثر باشند، افزود: بروز رسانی اطلاعات، مدیون فعالیت رسانه ها است.

وی با گرامیداشت هفته خبرنگار و سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی، اظهار کرد: خبرنگاران در جهت ارتقا سطح آگاهی مردم در حوزه مختلف موثر هستند و نقش خبرنگاران در ترویج فرهنگ وقف بسیار اثرگذار است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اینکه از سال 89 تاکنون بالغ بر شش هزار وقف جدید در کشور و 70 وقف جدید در استان طی یکسال گذشته شناسایی و ثبت شده است، تصریح کرد: توسعه و ترویج فرهنگ وقف بر دوش اصحاب رسانه سنگینی می کند و باید کاری کنیم که فرهنگ وقف در جامعه همگانی شود و جایگاه واقعی خود را احصا کند.

علیزاده با بیان اینکه رسانه ها مروج گفتمان انقلاب بوده و باید ترویج دهنده فرهنگ وقف نیز باشند، یاداور شد: خبرنگاران موثرترین قشر در ترویج فرهنگ وقف مشارکتی بوده بنابراین در این حوزه نیز اطلاع رسانی بیشتری صورت دهند.

وی با اعلام اینکه نیاز امروز جامعه ترویج فرهنگ وقف در حوزه های مختلف اجتماعی است، افزود: با ترویج فرهنگ وقف مشارکتی می توانیم در این حوزه موفقیت هایی کسب کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح ضیافت الهی در ایام ماه مبارک رمضان در امامزادگان استان، گفت: 222 بقعه متبرکه استان در ماه رمضان، مجری طرح ضیافت الهی بودند.

علیزاده با بیان اینکه مراسم ترتیل خوانی و جزخوانی قرآن کریم در 139 بقعه و مکان مذهبی استان برگزار شده است، افزود: 74 بقعه مجری جلسات تفسیر قرآن کریم، 217 بقعه برگزار کنندگان مراسمات شب های قدر بوده و دو میلیون نفر در ایام ماه مبارک رمضان در امامزادگان استان متبرک شدند.

وی در بخش دیگری از این نشست از برگزاری کنگره بزرگداشت امامان معصوم در اواخر شهریور ماه امسال در استان خبر داد و گفت: نقش امامزادگان، فرزندان امام معصوم و آشنایی مردم با معارف اسلامی ممتاز و برجسته بوده و قصد داریم در این مراسمات بزرگداشت از پرچمداران علمف اخلاق و معنویت تقدیر کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه مازندران مدیون امامزادگان بزرگ است، تصریح کرد: امامزادگان در راستای فضایل و مباحث اهل بیت و کرامات معصومین نقش آفرین هستند.

وی با اشاره به اینکه تبدیل امامزادگان استان به بقاع فرهنگی از اهداف اساسی اداره کل اوقاف است، افزود: در هر شهر استان، از خادمان بفاع متبرکه استان تقدیر و مراسم استانی تجلیل از خادمان امامزادگان مازندران تقدیر خواهد شد.

علیزاده با اشاره به برگزاری سی و ششمین دوره مسابقات قران کریم کشور اظهار کرد: قرآن موثرترین سلاح فرهنگی در مقابل تهاجم نرم دشمن است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: مسابقات قرآن کریم در مرحله سی و ششم در دوره های حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن برگزار می شود.

وی در مورد انتقادات یک عضو شورای اسلامی شهر ساری به واسطه برگزار نشدن مراسم قرائت قاری مصری در مرکز استان، گفت: هدف از این اقدام بومی گرایی و قومی گری نبوده، بلکه هدف این بوده که مناطق محروم و روستایی مورد توجه قرار گیرند.

علیزاده افزود: همه مازندران برای ما ارزشمند بوده و توسعه فعالیت های قرآنی و وقفی در نقاط مختلف استان قابلیت اجرایی دارد.