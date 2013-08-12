185 سبد کالای اساسی بین مستمندان رفسنجان توزیع شد

حسین شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کالاها شامل حبوبات، قند و روغن و برنج به ارزش 100 میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: مبلغ 610 میلیون ریال فطریه عام و سادات جمع آوری شده است که صرف درمان 250 بیمار صعب العلاج تحت پوشش این نهاد خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: 129 نفر از نیکوکاران و حامیان در ماه مبارک رمضان در رفسنجان، 134 نفر از افراد بی سرپرست را تحت پوشش خود درآوردند.

شعبانی همچنین از جمع آوری مبلغ 12 میلیون ریال کمکهای مردمی برای آوارگان فلسطینی در روز جهانی قدس خبر داد.