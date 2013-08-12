به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای که هفته گذشته دو خودروساز بزرگ کشور با انجمن های خودروسازان و قطعه سازان برای چاره جویی در جهت خروج از بن بست پیش روی این صنعت تشکیل داده بودند، قرار شد کمیته ای ویژه با عضویت ایران خودرو، سایپا و انجمن قطعه سازان و خودروسازان برنامه های پیشنهادی برای خروج صنعت خودرو از شرایط بغرنج فعلی را تدوین و به عنوان پیشنهاد به دولت ارایه کند.



در این جلسه مطرح شد با توجه به توجه به تمام مشکلات موجود و وضعیت شکننده صنعت خودرو، پتانسیلهای این صنعت به قدری بالا هست که اگر نگاه کلان مدیریتی و حاکمیتی به این صنعت اصلاح شود، صنعت خودروی کشور می تواند با همین امکانات و شرایط تحریمی موجود، تحولی مثبت در جهت رشد این صنعت ایجاد کند.

این کمیته آماده همکاری با دولت منتخب است و معتقد است اگر نگاه کلان حاکمیتی نسبت به این صنعت اصلاح شود، خودروسازان می توانند در جهت ارتقای کیفیت و استانداردهای خودرویی جلوتر از تکالیف و الزامات دولتی عمل کنند.



در جلسه مذکور مقرر شد برنامه تحول صنعت خودرو توسط کمیته ویژه حول چهار محور اصلی شامل توسعه محصول، صادرات، تعیین تکلیف قیمت و افزایش تولید تدوین شود.



هم اکنون بیش از یک ماه از شروع نخستین تحریمهای صنعت خودروی کشور می گذرد و به گفته دست اندرکاران صنعت خودرو، حتی در صورت غلبه بر این تحریمها، 40تا 50 درصد به هزینه تامین قطعات وارداتی خودرو افزوده خواهد شد. همین مساله موجب شده آنها برای ادامه حیات خود از رییس جمهور منتخب درخواست کمک عاجل کنند.



براساس این تحریمهای بی سابقه در صنعت خودرو که از ابتدای ماه جولای به مورد اجرا گذاشته شده و شرکتهای کره ای پیشتاز آن هستند، کشورها و شرکتهای طرف فعالیت با خودروسازان ایرانی در صورت هرگونه خرید، تامین یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در صنعت خودروسازی ایران، با برخورد شدید دولت امریکا مواجه خواهند شد.



به گفته کارشناسان صنعت خودرو ، دولت آمریکا به این دلیل برای نخستین بار صنعت خودروی ایران را هدف تحریمهای مستقیم خود قرار داده که این صنعت بدلیل بی توجهی و سیاست‌های غلط دولت دهم به خصوص طی ماههای گذشته، در شرایط شکننده ای قرار گرفته است و همین شرایط شکننده، به مثابه چراغ سبزی برای دولت آمریکا عمل کرده است به طوری که آنها تصور می کنند به لطف این بی توجهی و فشار داخلی بر صنعت خودرو، می توانند با اعمال فشار بیرونی، ضربه اخر را به صنعت خودروسازی ایران وارد کنند.

