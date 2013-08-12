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۲۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۱۵

اسدی به عنوان موافق کلیات کابینه؛

مخالفین با استدلال و برنامه صحبت کنند/ یکی از مخالفین تنها فحش داده است

مخالفین با استدلال و برنامه صحبت کنند/ یکی از مخالفین تنها فحش داده است

نماینده مردم مشکین شهر با عنوان یکی از موافقان کلیات کابینه اظهار داشت: انتظارمان از مخالفین این است که با استدلال و برنامه صحبت کرده و نقد منطقی کنند نه اینکه هر چه از دهانمان درآمد، بار دولت کنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، یونس اسدی نماینده مردم مشکین شهر به عنوان موافق کلیت کابینه و برنامه های دولت اظهار داشت: به نظر می رسد که کلیات برنامه دولت مورد استقبال نمایندگان قرار گرفته است؛ چراکه تنها 20 نفر به عنوان مخالف و 148 نفر به عنوان موافق را ثبت‌نام کرده اند.

وی با بیان اینکه یکی از مخالفین در اظهارات خود تنها فحش به دولت داد، گفت: انتظار داریم مخالفین و موافقین محترم با استدلال برنامه ها را نقد کنند و این گونه رفتار و اظهارات دور از انصاف است.

اسدی خاطر نشان کرد: مخالفین محترم تنها به نقد منطقی برنامه ها بپردازند نه اینکه هر چه از دهانمان درآمد، بار دولت کنیم.

نماینده مردم مشکین شهر افزود: ما فکر می کردیم انتخابات ریاست جمهوری دو مرحله ای خواهد شد، اما با حضور آقای روحانی معادله بهم خورد و نشاطی در مردم ایجاد شد که غیرقابل باور بود.

وی خاطر نشان کرد: در برنامه ای آقای روحانی خیز بلندی برای توسعه پایدار کشور برداشته شده و با توجه به شناخت وی از موضوعات مختلف گام مهمی در این بخش برداشته خواهد شد.

کد مطلب 2113980

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