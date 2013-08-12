توضیح آملی لاریجانی درباره ادعای سهم خواهی از کابینه روحانی و لغو بخشنامه جهانگیری

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بحث نوبت صبح جلسه علنی امروز مجلس اظهار داشت: در نوبت صبح امروز و در جریان بررسی هیات وزیران هم رئیس جمهور مطالب کلی را فرمودند و هم موافقین و مخالفین صحبت کردند، اما برخی مطالب نباید به این نحو در اینجا گفته می شد؛ چراکه توهین است و من عمدا گذاشتم که آقایان حرف‌هایشان را بزنند اما نباید به کسی توهین کرد.

رئیس مجلس همچنین پیامی را که از سوی آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه خطاب به نمایندگان صادر شده بود را در صحن علنی قرائت کرد.

براساس این گزارش رئیس قوه قضائیه در این پیام درباره اظهارات یکی از نمایندگان مخالف کلیات کابینه که درباره سهمیه داشتن رئیس قوه قضائیه و آقای ناطق نوری در کابینه صحبت کرده بود، عنوان کرد: این حرف ناصوابی است، سهمیه ای وجود نداشته بلکه طبق قانون اساسی وزیر دادگستری باید با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با هماهنگی رئیس جمهور مشخص شود به این موضوع سهمیه نمی گویند طریق کار است که طبق قانون اساسی مشخص می شود.

همچنین آیت الله آملی لاریجانی در این پیام درباره اظهارات یکی دیگر از نمایندگان درباره اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در زمینه توقف اجرای طرح مهر‌آفرین عنوان کرد: باید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظر دهد تا یک مصوبه لغو شود بنابراین نظر رئیس دیوان عدالت اداری در این باره نظر شخصی بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان نظرات خودشان را در نقد و بررسی با کابینه و وزرا با دقت تمام و با لحاظ همه جوانب مطرح کنند و از برخی نکاتی که امروز مطرح شد که به نوعی توهین به دیگران بود، پرهیز کنند.