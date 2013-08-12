حمید رضا لطف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: طی تفاهم نامه ای که بین جمعیت هلال احمر و اداره آموزش پرورش منعقد شده است طرحی با عنوان "دادرس" به معنی دانش آموزان آماده در روزهای سخت را در استان به اجرا در آوردیم.

وی در ادامه افزود: این مسابقات در 2 بخش تئوری و عملی برگزار خواهد شد، در قسمت عملی دانش آموزان، خروج اضطراری، اسکان یا همان چادرزنی، احیای قلب، بانداژ و اتفای حریق را اجرا خواهند کرد.

لطف الهی با اشاره به این مطلب گفت: هر مدرسه باید 2 تیم 14 نفره برای حضور در مسابقات آماده کند که البته بعضی مدارس تیم های بیشتری دارند و این علاقه و استقبال دانش آموزان را از این طرح می رساند.

وی افزود: زما برگزاری این دوره مسابقات برای پسران در تاریخ 92.5.23 ساعت 9 صبح در مدرسه شهید مومنی ناحیه 4 و برای دختران در تاریخ 92.5.28 ساعت 9 صبح در مدرسه 13 آبان ناحیه 1 شهرستان کرج است.