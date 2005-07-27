حاجي بابايي: وزيران كارآمد راي خواهند آورد// تعامل مجلس و دولت برادرانه و مسئولانه خواهد بود

حاجي بابايي نماينده مردم همدان در مجلس در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در پاسخ به اين سوال كه آيا افراد كابينه ازسوي مجلس راي اعتماد لازم را خواهند آورد يا خير، اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي به دليل مسئوليت و جايگاهي كه از سوي مردم دارد بايد در مورد كساني كه از طرف رئيس جمهور به عنوان وزير معرفي مي شوند، اظهارنظر كند.

وي افزود: وزيري راي خواهد آورد كه داراي محبوبيت و مقبوليت باشد و در سوابق مديريتي هم موفق بوده باشد.

نماينده همدان در پاسخ به اين سوال كه معيار نمايندگان در دادن راي اعتماد به وزراء چيست گفت: براي مجلس همان ملاك هاي دكتر احمدي نژاد مطرح است. معيارهاي رئيس جمهور معيارهاي مثبتي است كه مجلس هم به آنها اعتقاد دارد. در وا قع وزيران بايد افرادي باشند كه زمان و فرصت خود را براي خدمت به مردم تخصيص دهند و از ورود به مسائل اقتصادي و نظير آن كه شان وزير را در پي گير بودن مسئوليتش كاهش مي دهد، دوري كند.

وي با تاكيد بر تعامل مثبت دولت و مجلس تصريح كرد: تعامل دولت و مجلس يك تعامل برادرانه، دوستانه و مسئولانه خواهد بود.

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا فراكسيون در مورد چگونگي راي اعتماد به دولت آينده جلساتي داشته يا خير، اظهار داشت: فراكسيون فرهنگيان تاكنون در اين زمينه جلسه اي نداشته است. از زمان معرفي وزراء يك هفته فرصت وجود دارد تا اعضاي فراكسيون تحقيق كنند و پس از آن راي دهند.

حاجي بابايي تاكيد كرد: فراكسيون فرهنگيان به دليل اينكه رئيس جمهور دستش براي انتخاب باز باشد ، هيچ پيشنهادي براي معرفي وزير نداشته و در جلسه اي هم كه با رئيس جمهور داشته ايم فقط به مطالبات فرهنگيان و تعهدات رئيس جمهور به آنان اشاره شد.

وي در مورد اينكه آيا وزيران پيشنهادي رئيس جمهور راي اعتماد لازم را مي آورند تصريح كرد: صحبت كردن در اين رابطه مشكل است زيرا رئيس جمهور هنوز كسي را معرفي نكرده است و اظهارنظر در اين دوره نشان از ناپختگي دارد.

نماينده همدان در پايان خاطرنشان كرد: اميدوارم دولتي كه به مجلس معرفي مي شود، مجلس با حسن نيت آن را بررسي كند و افراد معرفي شده هم كارآمد باشند و مجلس هم آنها را اينگونه تشخيص دهد. انشاء الله يك دولت قوي داشته باشيم.