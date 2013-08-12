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۲۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

سرقت وکیل قلابی از زنان با شیوه بيهوشی

سرقت وکیل قلابی از زنان با شیوه بيهوشی

وکیل قلابی که با فریب زنان و با شیوه بیهوشی طلاهای آنها را سرقت می کرد، در دام ماموران گرفتار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر بهمن ماه سال گذشته زن جواني با مراجعه به کلانتري 169 مشيريه به مأموران اعلام کرد که طلا و جواهراتش به شيوه بيهوشي و از سوی فردي که خود را "وکيل دادگستري" معرفي کرده ، مورد سرقت قرار گرفته است  .

با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع "زورگيري" و به دستور شعبه دوازدهم دادياري دادسراي ناحيه 14 تهران ، پرونده برای رسيدگي تخصصي در اختيار پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در پايگاه ششم آگاهي ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : 26 بهمن ماه براي انجام امور حقوقي و شکايت به دادسرا مراجعه و در حال پارک کردن خودرو بودم که ناگهان جواني حدود 30 ساله به بنده مراجعه و با معرفي خود به عنوان وکيل دادگستري و ارائه کارت وکالت ، در خصوص علت مراجعه من به دادسرا سووال کرد. در ادامه و به بهانه ارائه اطلاعات حقوقي اقدام به اعتمادسازي کرده و در حاليکه در داخل ماشين نشسته و در حال صحبت در خصوص پرونده بوديم ، اقدام به تعارف يک عدد آبميوه به من کرد. پس از نوشيدن قطره اي از ان بيهوش شدم . بعد از گذشت يک ساعت ، زمانيکه به هوش آمدم متوجه شدم که فرد ياد شده اقدام به سرقت تعداد 24 النگوي طلا و تعداد 4 حلقه انگشتر از من کرده است . بلافاصله با شماره تلفن همراه درج شده بر روي کارت وکالت تماس گرفتم اما تلفن خاموش بود .

با توجه به شيوه و شگرد سرقت ، کارآگاهان اقدام به چهره نگاري تصوير متهم کرده و با بهره گيري از بانک اطلاعات مجرمين سابقه دار موفق به شناسايي يکي از مجرمان سابقه دار به نام "حجت . ع" شدند که در سال 1380 نيز دستگير و روانه زندان شده بود .

همزمان با شناسايي هويت متهم پرونده ، کارآگاهان در ادامه رسيدگي به پرونده و با بررسي شکايت هاي مشابه موفق به شناسايي شاکی ديگري در منطقه بازار تهران شدند که متهم به همين شيوه و معرفي خود به عنوان وکيل دادگستري ، با طرح دوستي و به شيوه بيهوش کردن مالباخته با آبميوه مسموم اقدام به سرقت سه عدد النگو از وي کرده بود . مالباخته بعدی نيز در يکي از شهرهاي شمال غرب کشور شناسايي شده که طلا و جواهراتش به همين شيوه و از سوی متهم مورد سرقت قرار گرفته بود .

تصاوير به دست آمده از چهره نگاري مالباختگان با تصوير حجت مطابقت داده شد و اين مالباختگان نيز پس از مراجعه به پايگاه ششم آگاهي ، تصوير وی را مورد شناسايي قرار دادند . با بررسي اظهارات مالباختگان مشخص شد که "حجت" خود را به نام هاي مجعول از قبيل "سعيد نيکبخت" معرفي و پس از اعتماد سازي و به شيوه اي مشابه اقدام به سرقت طلا و جواهرات از مالباختگان کرده است .

سرهنگ کارآگاه محمد  اشراقي ، رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ در ادامه اين خبر با اعلام خبر دستگيري متهم گفت : با شناسايي هويت متهم مخفيگاه وي در شمال غرب کشور شناسايي ، کارآگاهان پايگاه ششم با اخذ نيابت قضايي به اين محل مراجعه و "حجت . ع" را 20 مرداد دستگير کردند که متهم پس از انتقال به پايگاه ششم آگاهي و مواجهه حضوري با مالباختگان ، لب به اعتراف گشود و به سرقت طلا و جواهرات با استفاده از آبميوه مسموم و جعل عنوان وکيل دادگستري اعتراف کرد.

وی با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش تصوير متهم از سوي مقام قضايي گفت : با توجه به احتمال ارتکاب سرقت هاي مشابه و براي شناسايي ديگر شکات و مالباختگاني که تاکنون اقدام به طرح شکايت نداشته اند ، دستور انتشار بدون پوشش تصوير متهم از سوي مقام قضايي صادر شده است . به همین خاطر از تمام شکات و مالباختگاني که موفق به شناسايي تصوير متهم شدند دعوت مي شود تا برای طرح و پيگيري شکايات خود به پايگاه ششم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در ميدان نبرد _ انتهاي خيابان شهيد بيدي مراجعه کنند .

کد مطلب 2114064

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