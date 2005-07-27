مديران مدارس حق دريافت وجوه داوطلبانه را هم ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي آموزش و پرورش، بر اساس ابلاغ مذكور در فصل ثبت نام و همچنين ثبت نام ، بدون تعيين هر گونه پيش شرط و اخذ تعهد از دانش آموزان ، مطابق محدوده جغرافيايي تعيين شده از سوي ادارات آموزش و پرورش تصريح شده است.

بنا به گفته معاون توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش، مديران مدارس موظف هستند مدارس تحت نظر خود را مطابق قوانين مصوب و ضوابط و مقررات اعلام شده از سوي وزارتخانه ، اداره نمايند و عملكرد آنان نيز در همين چارچوب مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و به دليل عدم تكافوي اعتبارات دولتي براي تامين هزينه هاي معمول مدارس، مجاز به دريافت كمك از اولياي دانش آموزان در فصل ثبت نام حتي به صورت داوطلبانه نخواهند بود.

همچنين در اين بخشنامه ابراز اميدواري شده است ، از ابتداي مهرماه امسال با اطلاع رساني صحيح از ظرايط و امكانات موجود در مدارس ، كماكان اولياي دانش آموزان با كمك داوطلبانه خود همراه با دولت خدمتگزار در تامين منابع مالي مورد نياز مدارس همكاري خواهند كرد.