به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسنلو در گفتگو با خبرنگاران، ضمن آرزوی قبولی طاعات مردم استان زنجان و تبریک به مناسبت عید سعید فطر از همکاری مطلوب زنجانیها در طرحهای مشارکتی کمیته امداد تقدیر کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه آمار اولیه زکات فطره جمعآوری شده در استان زنجان 2 میلیارد و 327 است، تصریح کرد: هنوز زکات فطره جمعآوری شده در مساجدی که در قالب طرح جامع مسجد محوری با کمیته امداد استان همکاری دارند و همچنین مساجد روستایی به این آمار اضافه نشده است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان زنجان افزود: مبلغ زکات اعلام شده در مقایسه با کل زکات فطره جمعآوری شده در سال گذشته پنج درصد رشد دارد.
حسنلو، در ادامه با اشاره به اختصاص شماره حساب 0108640425009 سیبا نزد بانک ملی برای واریز وجوه مبالغ زکات فطره مردم استان و همچنین آمادگی امدادگران در دفاتر کمیته امداد در سطح استان و همچنین خانه انفاق زنجان برای دریافت مبالغ زکات فطره شهروندان اضافه کرد: شهروندان میتوانند به منظور سهولت در پرداخت فطریه خود، مبلغ آن را در داخل پاکت قرار داده و در صندوقهای صدقه موجود در معابر استان بیاندازند تا پس از تخلیه توسط مودیان این کار در اختیار نیازمندان قرار گیرد.
وی، به محل هزینهکرد زکات فطره جمعآوری شده نیز اشاره داشت و گفت: این مبالغ در راستای توانمندسازی خانوادهها که شامل برطرف کردن نیازهای خانوادههای مددجو بر اساس اولویت خرید جهیزیه برای نوعروسان، رفع مشکل مسکن مددجویان، پرداخت اجاره مسکن خانوادهها و... هزینه میشود.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با تقدیر از همکاری مردم استان در قالب طرحهای مشارکتی در طول ماه رمضان از هم استانیها درخواست کرد، در ادامه سال نیز این نهاد را در خدمترسانی به جامعه هدف امداد و محرومیت زدایی از جامعه همراهی کنند.
نظر شما