26 عنوان کتاب ویژه اقشار بدون مطالعه تهیه و توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله شمقدری صبح دوشنبه درجمع خبرنگاران اظهارکرد: بسته ها شامل سه بخش و مجموعاً با 26 عنوان کتاب تهیه و آماده اجرا شد.

وی افزود: بخش اول بسته های مطالعاتی شامل هشت گام برای شروع کتابخوانی با 8 عنوان کتاب که هر دو ماه با تازه ها و بهترین های نشر تکمیل و قابل ارائه می باشد بخش دوم بسته های مطالعاتی، "ویژه تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی" و بخش سوم بسته های مطالعاتی با عنوان "دفاع مقدس در نگاه رهبرم "هرکدام به ترتیب با 6 و 12 عنوان کتاب در این فاز تکمیل شده است.

وی گفت: بسته های مطالعه پیشنهادی این اداره کل برای اقشاری است که یا کتاب خوان نیستند و یا اگر علاقه مند به مطالعه هستند از سردرگمی در انتخاب کتاب خارج شوند.

شمقدری گفت: بسته های مطالعه براساس دو عامل "جذابیت" و "جامعیت"و به دو صورت "موضوعی" و "مخاطب" تهیه و آماده شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از نوآورانه بودن بسته های مطالعاتی " ادبیات شفاهی انقلاب" و "دفاع مقدس در نگاه رهبرم"خبر داد و افزود : در بسته هایی که بر اساس مخاطب تدوین شده، در مرحله اول ، گروههای مخاطب دبیرستان و راهنمایی جامعه هدف قرار گرفته است، که در این طرح، 8 گام برای کتابخوان شدن برای هر گروه سنی آماده شده که به صورت دوماهه ارائه می شود.

وی تصریح کرد: از سوی مجریان طرح هر هفته یک کتاب پیشنهاد می شود و در انتهای هفته خلاصه کتاب دریافت می شود و از بهترین خلاصه ها، تقدیر به عمل می آید.

لازم بذکر است در بسته های مطالعه، به حجم کتاب، جذابیت، متنوع بودن موضوعات وتناسب با گروه های سنی هدف،جز نکاتی بوده است که در طراحی به آن توجه ویژه شده است و این طرح برای تمام هفته های سال به صورت مرحله به مرحله در بسته های 8 عنوانی ارائه می شود که در نهایت 32 هفته تحصیلی را پوشش می دهد