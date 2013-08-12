داوران مسابقه "دانشجو معمار برتر" دست به کار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مسابقه "دانشجو معمار برتر" با موضوع "طراحی برای ساماندهی بامها" با هدف ایجاد انگیزه، برانگیختن خلاقیت و استعدادهای نهفته دانشجویان معماری امکانی را فراهم آورد تا دانشجویان علاقه مند فرصتی برای حضور و ارائه کار یابند.

این مسابقه با ایجاد یک بستر مناسب فضایی را ایجاد کرد تا گامی مهم در جهت زیباسازی نماهای پنجم شهری برداشته شود و به این مهم در معماری توجه ای صورت گیرد.

در مرحله نخست این مسابقه بیش از 600 نفر دانشجو از سراسر ایران با ارسال طرح، متقاضی شرکت در این مسابقه شدند.

هیات داوران این مسابقه نیز که متشکل از کامران افشار نادری، علیرضا تغابنی، رضا نجفیان و مهندس فرهاد مقدم راد نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان است از بین آثار متقاضی 80 اثر را برای شرکت در مرحله دوم این مسابقه انتخاب کرد.

اسامی برگزیدگان نخست این مسابقه در نشانی اینترنتی مرکز معماری ایران www. iacenter. ir درج شد و برگزیدگان هم اکنون در حال طراحی پلان های نهایی خود برای شرکت در مرحله دوم و نهایی مسابقه هستند.

آخرین مهلت ارسال آثار توسط برگزیدگان مرحله نخست تنها تا 15 شهریور ماه سال جاری است.

طبق اعلام مسئولان برگزاری نخستین مسابقه "دانشجو معمار برتر" پس از پایان مهلت ارسال آثار، پلان نهایی آثار بار دیگر مورد بررسی هیات داوران این مسابقه قرار می گیرد و هیات داوران در سه بخش مختلف سه اثر را به عنوان برگزیده اعلام می کند.

اسامی برگزیدگان نهایی نخستین مسابقه "دانشجو معمار برتر" مهر ماه سال جاری اعلام و نمایشگاهی با حضور آثار برگزیده توسط مرکز معماری ایران برپا می‌شود.