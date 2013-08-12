حجت الاسلام سید علی میر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نام نویسی بیش از هزار نفر از داوطلبان حفظ قرآن در این طرح بزرگ و ملی عنوان کرد: با توجه به این استقبال چشمگیر احتمال می‌رود تعداد علاقمندانی که اقدام به نام‌نویسی برای شرکت در این طرح جامع و ملی کنند به 21 هزار نفر هم برسد.

وی، بنای اجرای این طرح را براساس توجه به نیاز جامعه به خصوص قشر جوان به فعالیتهای قرآنی و همچنین با عنایت به تاکیدهای مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: زمان در نظر گرفته شده برای اجرای طرح بزرگ و ملی حفظ قرآن 10 سال است که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و بزرگسال اجرا شود.

حجت الاسلام میرمحمدی ضمن اشاره به پایان یافتن ماه رمضان و افزایش فعالیت‌های قرآنی در این ماه بیان کرد: امسال برنامه‌های قرآنی اجرا شده از سوی اوقاف در ماه رمضان نسبت به سال‌های گذشته رشد داشته است که از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به برگزاری محافل قرآنی با حضور قاریان برجسته در شبهای قبل از لیالی قدر در بقاع متبرکه سراسر استان اشاره کرد که مورد استقبال پرشور روزه داران قرار گرفت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان در پایان از برگزاری مراسم ویژه ای به منظور تجلیل از قاریان و حافظان قرآنی استان خوزستان خبر داد.