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۲۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

محمدي خبر داد:

حضور پرشور شاعران يزد و ابركوه در جشنواره شعر بسيج استان يزد

حضور پرشور شاعران يزد و ابركوه در جشنواره شعر بسيج استان يزد

يزد - خبرگزاري مهر: عضو شوراي شعر سازمان بسيج هنرمندان استان يزد گفت: تاكنون استقبال خوبي از سوي شاعران استان يزد از جشنواره استاني شعر بسيج صورت گرفته و شاعران شهرستانهاي يزد و ابركوه بيشترين استقبال را از اين جشنواره داشته اند.

غلامرضا محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاكنون بيش از 400 اثر به دبيرخانه اين جشنواره در رده هاي مختلف سني ارسال شده كه از اغلب آثار در قالب مثنوي، غزل، قصيده و شعر نو سروده شده اند.

وي با بيان اينكه سه رده سني در اين جشنواره شركت كرده اند، افزود: 12 تا 18 سال، 19 تا 35 سال و 36 سال به بالا، رده هاي سني شركت در اين جشنواره هستند كه از هر گروه يك شعر برتر انتخاب و صاحب اثر به جشنواره شعر كشوري راه مي يابد.

محمدي با اشاره به اينكه مراسم اختتاميه اين جشنواره 27 مردادماه برگزار مي شود، افزود: كثرت استعدادهاي ادبي در استان يزد، داوري ميان آثار رسيده را دشوار كرده است.

وي با اشاره به محورهاي مختلف و موضوعات انتخاب شده براي اين جشنواره اظهار داشت: بخشی از اين جشنواره نيز به مرحوم پژمان، شاعر بزرگ کشور و مسئول شورای شعر سازمان بسیج هنرمندان کشور اختصاص داده شده است.

کد مطلب 2114139

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