خانه آموزش و پرورش و پژوهش علوم و فناوری در دانشگاه ها راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیبی ظهر دوشنبه در بسیج استادان گیلان افزود: کشف، جذب، سازماندهی، آموزش و فعال سازی استعدادها در راستای رفع نیازهای آموزشی، علمی، صنعتی کشور از منظر امنیتی، فرهنگی و رشد و تعالی کشور ضرورتی انکار ناپذیر است.

وی تصریح کرد: وجود محیطی دانش بنیان پویا و همگام با فناوری های روز که توانایی شناسایی، شبکه سازی آموزش و هدایت استعدادهای خلاق را داشته باشد از نظر امنیتی، فرهنگی و ارتقا علم و فناوری کشور مورد تاکید است.

رئیس سازمان بسیج استادان استان گفت: خانه آموزش و پژوهش علوم و فناوری با فراهم سازی فضایی فعال و آگاهی بخش زمینه را برای ارتقا بصیرت و حقیقت جویی اعضا و حضور موثر جوانان علاقه مند در میدان های علم و فناوری کشور را فراهم می آورد.

وی با بیان اینکه خانه مزبور ساختار لازم برای تشکیل و هدایت حلقه های علمی موضوعی، تحت نظر استادان را در دانشگاه ها فراهم می آورد، افزود: شبکه های ارتباطی این خانه (سایت، خانه های گفتگو، شبکه های اجتماعی و غیره ) می توانند نقش ویژه ای در سازماندهی و اطلاع رسانی برنامه های آن داشته باشد.

حبیبی در ادامه با اعلام اینکه صلاح و فساد هر جامعه ای مرهون نهادهای تربیتی و آموزشی آن جامعه است، اظهارداشت: بدون شک دانشگاه ها در راس این نهادها به شمار می روند به همین دلیل بارها بنیانگذار انقلاب اسلامی فرمودند: "صلاح و فساد جامعه مرهون دانشگاه هاست و وظیفه مهم دانشگاه ها که استادان کانون مرکزی آن هستند پیشبرد علم و تربیت دانشجویان است."

وی یادآورشد: همچنین مقام معظم رهبری می فرماید:" وظیفه استاد بسیجی حضور به موقع، مخلصانه، مجاهدانه و تاثیرگذار در دانشگاه و پرورش انسان های دانشمند و با ایمان در تراز شهید چمران است."