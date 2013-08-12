حجت الاسلام سید حسن رضوی در گفتگو با با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شعار امسال مبنی بر "سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي" يكي از شعارهاي سازمان اوقاف و امور خيريه كشور در راستای تحقق حماسه اقتصادي، افزایش بهره وري اقتصادي موقوفات در كشور است که بر این اساس همه ادارات اوقاف شهرستان ها نیز برنامه ریزی کرده اند.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان عنوان داشت: بر اساس خط مشی سازمان اوقاف درصدديم در سال جاري چند پروژه مهم اقتصادي را رقم بزنیم که در این راستا بر پنج پروژه اقتصادی در همدان سرمایه گذاری کرده ایم.

رضوی ادامه داد: سرمایه گذاری های انجام شده از محل عوايد موقوفات همدان بوده است.

وی از احداث بزرگترین مجتمع تجاري خدماتي در شهرك مدني همدان از محل موقوفات خبر داد.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان بیان داشت: این پروژه در زميني به مساحت سه هزار 200 متر در مرحله اخذ نقش پروانه است.

حجت الاسلام رضوی تاکید کرد: این مجتمع تجاري خدماتي بزرگترين پروژه تجاري خدماتي در شهرك مدني خواهد بود که پيش بيني مي شود احتياجات شهرك مدنی از نظر البسه و پوشاك، مواد پروتئيني و موارد مورد نیاز سايت تجاري، لوازم خانگي ارائه شود.

وی همچنین گفت: در آاین پروژه فروشگاه هايي احداث خواهد شد تا مردم این منطقه سهولت بیشتری به مرکز خرید و تامین مایحتاج خود داشته باشند

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان در پایان سخنانش افزود: بعد از اخذ نقش پروانه این پروژه عملیات اجرایی اش آغاز خواهد شد.