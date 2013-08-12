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۲۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۸

قاسمی به مهر خبر داد:

ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی احداث می شود

ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی احداث می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس واحد جهاد دانشگاهی استان اردبیل از احداث ساختمان مرکزی این مجموعه اداری در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قاسمی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از زمین اختصاصی این ساختمان به خبرنگار مهر گفت: این ساختمان در 579 متر مربع در سه طبقه احداث می شود.

وی با تاکید به اینکه تمامی فضاهای فیزیکی جهاد دانشگاهی استیجاری است، اضافه کرد: مجموع دو هزار و 53 متر مربع فضاهای فیزیکی جهاد دانشگاهی به شکل استیجاری و یا توافقی مشترک با سایر ادارات است.

قاسمی اضافه کرد: به همین دلیل احداث ساختمانی تحت مالکیت این دستگاه اجرایی ضرورت ویژه دارد.

رئیس واحد جهاد دانشگاهی استان در خصوص مجتمع تحقیقاتی سلول درمانی و درمان ناباروری شهرستان سرعین اضافه کرد: این مجتمع در دو هزار و 700 متر مربع احداث خواهد شد.

وی با یادآوری مکاتبات مستمر برای ساخت این مجتمع تصریح کرد: به دلیل اینکه مکاتبات بی پاسخ مانده احداث این مجتمع آغاز به کار نکرده است.

قاسمی افزود: برای ساخت این مجتمع ضروری است اعتبار مورد نیاز تامین شود تا دستور ساخت آن ابلاغ شود.

به گفته رئیس واحد جهاد دانشگاهی استان این مجموعه اداری دارایی منقول و غیر منقول به ارزش 14 میلیارد و 176 میلیون و 533 هزار ریال دارد.

کد مطلب 2114192

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