ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قاسمی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از زمین اختصاصی این ساختمان به خبرنگار مهر گفت: این ساختمان در 579 متر مربع در سه طبقه احداث می شود.

وی با تاکید به اینکه تمامی فضاهای فیزیکی جهاد دانشگاهی استیجاری است، اضافه کرد: مجموع دو هزار و 53 متر مربع فضاهای فیزیکی جهاد دانشگاهی به شکل استیجاری و یا توافقی مشترک با سایر ادارات است.

قاسمی اضافه کرد: به همین دلیل احداث ساختمانی تحت مالکیت این دستگاه اجرایی ضرورت ویژه دارد.

رئیس واحد جهاد دانشگاهی استان در خصوص مجتمع تحقیقاتی سلول درمانی و درمان ناباروری شهرستان سرعین اضافه کرد: این مجتمع در دو هزار و 700 متر مربع احداث خواهد شد.

وی با یادآوری مکاتبات مستمر برای ساخت این مجتمع تصریح کرد: به دلیل اینکه مکاتبات بی پاسخ مانده احداث این مجتمع آغاز به کار نکرده است.

قاسمی افزود: برای ساخت این مجتمع ضروری است اعتبار مورد نیاز تامین شود تا دستور ساخت آن ابلاغ شود.

به گفته رئیس واحد جهاد دانشگاهی استان این مجموعه اداری دارایی منقول و غیر منقول به ارزش 14 میلیارد و 176 میلیون و 533 هزار ریال دارد.