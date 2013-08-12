  1. سیاست
  2. مجلس
۲۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۱

تابش :

ترکیب کابینه بهم پیوسته و توانمند و متوجه به جهات مختلف سیاسی است

ترکیب کابینه بهم پیوسته و توانمند و متوجه به جهات مختلف سیاسی است

 نماینده اصلاح طلب مجلس گفت: ترکیب کابینه پیشنهادی، ترکیبی اعتدالی است و فصل مشترک آراء ملی و مجموعه ای است که با هم معنا دارد، ترکیبی بهم پیوسته و توانمند و متوجه به جهات مختلف سیاسی است پس مناسب است که به کل این کابینه رای اعتماد بدهیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس به عنوان یکی از موافقان کلیات کابینه و برنامه های دولت یازدهم اظهار داشت: مردم در انتخابات 24 خرداد به افراط و تفریط نه و به اعتدال آری گفتند و اکنون نوبت ما است که با اتخاذ کابینه منتخب مردم آری بگوییم و به انتخاب، امید و به اعتماد مردم رای مثبت بدهیم.

این نماینده اصلاح طلب مجلس اظهار داشت: ترکیب کابینه پیشنهادی، ترکیبی اعتدالی است و فصل مشترک آراء ملی و مجموعه ای است که با هم معنا دارد. ترکیبی بهم پیوسته و توانمند و متوجه به جهات مختلف سیاسی است پس مناسب است که به کل این کابینه رای اعتماد بدهیم.

تابش در ادامه اظهارات خود گفت: کابینه پیشنهادی برای خارج کردن کشور از مشکلاتی آمده است که متاسفانه جامعه به آنها گرفتار است متاسفانه حدود 34 قطع نامه از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر علیه ایران موجب شدت گرفتن تحریم ها، وضع بد اقتصادی کشور، تورم و نرخ بیکاری دورقمی و رشد اقتصادی صفر شده است و این در حالی است که دولت های نهم و دهم 63 درصد درآمدهای نفتی ایران در طول هشت سال گذشته معادل 700 میلیارد دلار را هزینه کرده اند که اگر مبتنی بر برنامه ریزی های علمی و واقع بینانه بود ما امروز به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده بودیم.

وی خاطر نشان کرد: برای ام القرای جهان اسلام باعث سرافکندگی است که از نظر فساد مالی جزء 10 کشور اول جهان باشد و از نظر رواج طلاق رتبه چهارم دنیا باشد و تعداد معتادان ما طبق اعلام رسمی از 4 میلیون نفر متجاوز گردد، کمک واقعی مجلس در این شرایط دادن رای بالا به وزیران منتخب است.

نماینده مردم اردکان افزود: آشنایی و تسلط وزیر خارجه پیشنهادی و آینده نگری او بی تردید در رفع مشکلات کشور موثر خواهد بود و در حوزه نفت و انرژی، تجربه و سابقه وزیران معرفی شده می‌تواند تضمین کننده اجرای برنامه های دولت در این حوزه باشد. همچنین برنامه های حوزه اقتصادی دولت متناسب با مهمترین چالش های نیازها و چالش های کشور باشد و وزرای مجرب و توانمندی که معرفی شده اند، می توانند با بهبود شاخص های اقتصادی و رونق تولید آبادانی و رفاه مردم کشور را رقم بزنند.

این نماینده اصلاح طلب در ادامه تصریح کرد: در حوزه های آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری برنامه های دولت بسیار درخشان است و وزیران منتخب می توانند با بینش و روش اعتدالی که دارند دانشگاه باثبات و دارای تحرک علمی در کشور ایجاد کنند و توسعه دهند.

تابش گفت: در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز وزیران پیشنهادی از تناسب بالایی در حوزه های خود برخوردار هستند و توانایی تحقق اهداف شعارهای دولت را دارند، همچنین در حوزه دفاعی و امنیتی نیز جامعه بیش از هر چیز به دنبال شرایط امن و به دور از ترس و نگرانی است و باید رویکردهای امنیتی و افراطی جای خود را به رویکردهای قانونی و مدنی بدهد و اسباب تحقق شعارهای ریاست محترم جمهور در تامین آزادی ها و استیفای حقوق اساسی شهروندان و تقویت بنیه دفاعی کشور فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: امیدوارم با توجه به برنامه ها و صحبت های وزیران پیشنهادی در جلسات مختلف با نمایندگان شاهد رفع محدودیت های موجود باشیم.

نماینده مردم اردکان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: گرایش های مختلف مردم پای صندوق‌های رأی نشان می دهد که با هم همراه شده و کنار آمده اند، ما نیز باید با هر سلیقه سیاسی که داریم به هنگام رای به وزیران پیشنهادی با هم و با دولت برآمده از رای مردم همراه شویم چراکه فرصت خوبی برای رفع مشکلات کشور و عبور از تنگناها فراهم شده است و نباید این فرصت را از دست بدهیم.

کد مطلب 2114195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها