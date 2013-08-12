ترکیب کابینه بهم پیوسته و توانمند و متوجه به جهات مختلف سیاسی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس به عنوان یکی از موافقان کلیات کابینه و برنامه های دولت یازدهم اظهار داشت: مردم در انتخابات 24 خرداد به افراط و تفریط نه و به اعتدال آری گفتند و اکنون نوبت ما است که با اتخاذ کابینه منتخب مردم آری بگوییم و به انتخاب، امید و به اعتماد مردم رای مثبت بدهیم.

این نماینده اصلاح طلب مجلس اظهار داشت: ترکیب کابینه پیشنهادی، ترکیبی اعتدالی است و فصل مشترک آراء ملی و مجموعه ای است که با هم معنا دارد. ترکیبی بهم پیوسته و توانمند و متوجه به جهات مختلف سیاسی است پس مناسب است که به کل این کابینه رای اعتماد بدهیم.

تابش در ادامه اظهارات خود گفت: کابینه پیشنهادی برای خارج کردن کشور از مشکلاتی آمده است که متاسفانه جامعه به آنها گرفتار است متاسفانه حدود 34 قطع نامه از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر علیه ایران موجب شدت گرفتن تحریم ها، وضع بد اقتصادی کشور، تورم و نرخ بیکاری دورقمی و رشد اقتصادی صفر شده است و این در حالی است که دولت های نهم و دهم 63 درصد درآمدهای نفتی ایران در طول هشت سال گذشته معادل 700 میلیارد دلار را هزینه کرده اند که اگر مبتنی بر برنامه ریزی های علمی و واقع بینانه بود ما امروز به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده بودیم.

وی خاطر نشان کرد: برای ام القرای جهان اسلام باعث سرافکندگی است که از نظر فساد مالی جزء 10 کشور اول جهان باشد و از نظر رواج طلاق رتبه چهارم دنیا باشد و تعداد معتادان ما طبق اعلام رسمی از 4 میلیون نفر متجاوز گردد، کمک واقعی مجلس در این شرایط دادن رای بالا به وزیران منتخب است.

نماینده مردم اردکان افزود: آشنایی و تسلط وزیر خارجه پیشنهادی و آینده نگری او بی تردید در رفع مشکلات کشور موثر خواهد بود و در حوزه نفت و انرژی، تجربه و سابقه وزیران معرفی شده می‌تواند تضمین کننده اجرای برنامه های دولت در این حوزه باشد. همچنین برنامه های حوزه اقتصادی دولت متناسب با مهمترین چالش های نیازها و چالش های کشور باشد و وزرای مجرب و توانمندی که معرفی شده اند، می توانند با بهبود شاخص های اقتصادی و رونق تولید آبادانی و رفاه مردم کشور را رقم بزنند.

این نماینده اصلاح طلب در ادامه تصریح کرد: در حوزه های آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری برنامه های دولت بسیار درخشان است و وزیران منتخب می توانند با بینش و روش اعتدالی که دارند دانشگاه باثبات و دارای تحرک علمی در کشور ایجاد کنند و توسعه دهند.

تابش گفت: در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز وزیران پیشنهادی از تناسب بالایی در حوزه های خود برخوردار هستند و توانایی تحقق اهداف شعارهای دولت را دارند، همچنین در حوزه دفاعی و امنیتی نیز جامعه بیش از هر چیز به دنبال شرایط امن و به دور از ترس و نگرانی است و باید رویکردهای امنیتی و افراطی جای خود را به رویکردهای قانونی و مدنی بدهد و اسباب تحقق شعارهای ریاست محترم جمهور در تامین آزادی ها و استیفای حقوق اساسی شهروندان و تقویت بنیه دفاعی کشور فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: امیدوارم با توجه به برنامه ها و صحبت های وزیران پیشنهادی در جلسات مختلف با نمایندگان شاهد رفع محدودیت های موجود باشیم.

نماینده مردم اردکان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: گرایش های مختلف مردم پای صندوق‌های رأی نشان می دهد که با هم همراه شده و کنار آمده اند، ما نیز باید با هر سلیقه سیاسی که داریم به هنگام رای به وزیران پیشنهادی با هم و با دولت برآمده از رای مردم همراه شویم چراکه فرصت خوبی برای رفع مشکلات کشور و عبور از تنگناها فراهم شده است و نباید این فرصت را از دست بدهیم.