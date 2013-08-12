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۲۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۴۶

حجت الاسلام مغیثی در گفتگو با مهر:

نمایندگان مجلس مواظب باشند افرادی که با فتنه 88 در ارتباط بودند مسئولیت نگیرند/ رد پای برخی وزاری پیشنهادی در جریان فتنه

نمایندگان مجلس مواظب باشند افرادی که با فتنه 88 در ارتباط بودند مسئولیت نگیرند/ رد پای برخی وزاری پیشنهادی در جریان فتنه

نهاوند-خبرگزاری مهر: امام جمعه شهر نهاوند گفت: نمایندگان مجلس مواظب باشند افرادی که با فتنه 88 در ارتباط بودند مسئولیت نگیرند.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی و تأئید افراد معرفی شده برای وزارتخانه های مختف نهایت دقت و بررسی را اعمال کنند و مرز میان این افراد با فتنه 88 را مشخص کنند.

مغیثی گفت: انتظار مردم و توقع ملت از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی رای اعتماد به وزاری است که در عمل و گفتار آنها صداقت، وفاداری و پایبندی به آرمانها و ارزشهای انقلاب وجود داشته باشد و تام الاختیار از فرامین و دستورات مقام معظم رهبری تبعیت کنند.

وی افزود: در بین وزاری پیشنهادی توسط رئیس جمهور منتخب افرادی با تجربه، متعهد و مومن با کارنامه در خشان و مدیریت ممتاز دیده می شود که قطعا با انتخاب آنها بعنوان وزیر بسیاری از مشکلات و موانع موجود کشور برطرف خواهد شد.

بعضی از وزرای پیشنهادی هم کسانی رد پای hآنها در فتنه 88 دیده می شود

امام جمعه شهر نهاوند عنوان کرد: در سوابق  بعضی از وزرای پیشنهادی هم کسانی دیده می شوند که رد پای آنها در فتنه 88 دیده می شود و در وقایع و اقدامات سال 88 مواضع و نظر انها به صورت صریح و اشکارا مشخص نشد.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی بیان داشت: این افراد  در فتنه 88  یا دخالت داشتند و یا سکوت را انتخاب کردند و نسبت به آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و مواضع و بیانات مقام معظم رهبری  بی تفاوت بودند به همین خاطر این افراد شایستگی و صلاحیت وزیر شدن در نظام اسلامی ایران را ندارند.

مغیثی افزود: فتنه 88 برای کشور و حکومت صدمات و خسارات های فراوانی به همراه داشت و باعث شد کشور تا مرز فروپاشی و سقوط پیش برود به همین خاطر مردم دیگر تحمل و صبر ندارند که افرادی وابسته به آن جریان دوباره در کشور صاحب قدرت و پست شوند.

وی افزود: رئیس جمهور با معرفی و انتخاب وزرای متعهد،ولایتمدار، ارزشی و ولایتمدار باید ایران  اسلامی را به سمت شکوفایی و اقتدار در منطقه رهنمون سازد و نقاط ضعف و کمبودهای دولت های قبلی را به نقاط حسن و قوت خود تبدیل کند.

کد مطلب 2114205

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