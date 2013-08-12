به گزارش خبرگزاری مهر، نتیجه خوانش نمایشنامه‌های متقاضی شرکت در بخش نسل نوی جشنواره تئاتر فجر مشخص شد. هیات انتخاب نمایشنامه‌های بخش "نسل نو" سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر متشکل از عطاء ا... کوپال، سعید اسدی و افشین خورشید باختری تعداد 34 متن از میان 205 متن متقاضی را برگزید.

آثار انتخاب شده در بخش نسل نو به شرح زیر است:

1. استخوان لای زخم‌های زمین، نویسنده : وحید کیارسی، کارگردان: علی ثقفی

2. آوای هزار زخم، نویسنده و کارگردان: میلاد حسینی

3. او شمال من، جنوب من، شرق و غرب من بود، نویسنده: سجاد افشاریان، کارگردان: ارشاد رازانی

4. ایلونکا، نویسنده: مصطفی کوشکی، کارگردان: نازآفرین کاظمی

5. اینجا آخر دنیا نیست؟، نویسنده و کارگردان: مهسا یاوریان

6. بحث داغ فرهنگی، نویسنده و کارگردان: امیر لشکری

7. بدون مرتضی، نویسنده و کارگردان: ابوالفضل کاهانی

8. به مناسبت ورود اشکان، نویسنده و کارگردان: پوریا کاکاوند

9. بی جرم ها، نویسنده و کارگردان: علی یزدان دوست

10. پایان سفر، نویسنده: افسانه منادی، کارگردان: نوژان مقدس

11. پیش از خاطره، نویسنده: اصغر گروسی، کارگردان: غزل اسکندر نژاد

12. تب تند ط!، نویسنده: محمود احدی نیا، کارگردان: رضا رشادت

13. تبر، نویسنده: آرمان وارطانیان (مترجم: آندرانیک خچومیان)، کارگردان: حسام قاسمی

14. جنایتهای دل، نویسنده: بث هنلی (مترجم: غلامرضا صراف)، کارگردان: زهرا بارچیان

15. چای تلخ، نویسنده: علیرضا کلاهچیان، کارگردان: رضا بیات

16. خانه آقای کرمی، نویسنده و کارگردان: امیر اخوین

17. خانه ی پاکیزه، نویسنده: سارا رول (مترجم: مازیار معاونی)، کارگردان: مانلی حسین پور

18. در، نویسنده: رویا افشار، کارگردان: رسول مکوندی

19. در باب تفریحات سالم و غیرسالم، نویسنده: سیداحسان عرفانی، کارگردان: فریبرز کریمی و سیداحسان عرفانی

20. دموکراسی با طعم همبرگر، نویسنده و کارگردان: حامد شفیع خواه

21. سلاخ کلمات، نویسنده: سعید محسنی، کارگردان: معین الدین عشاقی

22. شایعات، نویسنده: نیل سایمون (مترجم: بهروز محمودی بختیاری)، کارگردان: مرتضی انصاری فر

23. طالع نحس طلا، نویسنده و کارگردان: مسعود هاشمی نژاد

24. فهرست، نویسنده: تادئوش روژه ویچ (مترجم: محمدرضا خاکی)، کارگردان: کاملیا غزلی

25. کلکسیون، نویسنده و کارگردان: مسعود میرزایی

26. کله پوک ها، نویسنده: نیل سایمون (مترجم: شهرام زرگر)، کارگردان: متین غضنفری

27. کله پوک ها، نویسنده: نیل سایمون (مترجم:شهرام زرگر)، کارگردان: فاطمه امینی

28. کمی سیب، کمی فرشته...، نویسنده: فرهاد پاک سرشت، کارگردان: محمد جواد طورانی

29. کوپن، نویسنده: سپیده خمسه نژاد، کارگردان: آیلین کیخائی

30. گم شده در یانکرز، نویسنده: نیل سایمون (بهروز محمودی بختیاری)، کارگردان: مرتضی برزگر زادگان

31. مجردها، نویسنده: دیوید فوئنکیو (ساناز فلاح فرد)، کارگردان: پوران مرادی

32. مومیایی ننه، نویسنده: طاهره ولی پور، کارگردان: سید علیرضا وهابی

33. ناصر سعید تهرانی، نویسنده: محمود احدی نیا، کارگردان: مهدی باران طلب

34. یوبیتسومه، نویسنده و کارگردان: نیما نادری

سی‌ و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 24 دی تا 12 بهمن ماه به دبیری اسماعیل عالی‌زاد برگزار خواهد شد.