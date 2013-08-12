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۲۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۳۶

معرفی نمایشنامه‌های برگزیده بخش "نسل نو"

معرفی نمایشنامه‌های برگزیده بخش "نسل نو"

نتیجه بررسی یکی از بخش‌های‌ سی‌ و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتیجه خوانش نمایشنامه‌های متقاضی شرکت در بخش نسل نوی جشنواره تئاتر فجر مشخص شد. هیات انتخاب نمایشنامه‌های بخش "نسل نو" سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر متشکل از عطاء ا... کوپال، سعید اسدی و افشین خورشید باختری تعداد 34  متن از میان 205 متن متقاضی را برگزید.

آثار انتخاب شده در بخش نسل نو به شرح زیر است:

1. استخوان لای زخم‌های زمین، نویسنده : وحید کیارسی، کارگردان: علی ثقفی

2. آوای هزار زخم، نویسنده و کارگردان: میلاد حسینی

3. او شمال من، جنوب من، شرق و غرب من بود، نویسنده: سجاد افشاریان، کارگردان: ارشاد رازانی

4. ایلونکا، نویسنده: مصطفی کوشکی، کارگردان: نازآفرین کاظمی

5. اینجا آخر دنیا نیست؟، نویسنده و کارگردان: مهسا یاوریان

6. بحث داغ فرهنگی، نویسنده و کارگردان: امیر لشکری

7. بدون مرتضی، نویسنده و کارگردان: ابوالفضل کاهانی

8. به مناسبت ورود اشکان، نویسنده و کارگردان: پوریا کاکاوند

9. بی جرم ها، نویسنده و کارگردان: علی یزدان دوست

10. پایان سفر، نویسنده: افسانه منادی، کارگردان: نوژان مقدس

11. پیش از خاطره، نویسنده: اصغر گروسی، کارگردان: غزل اسکندر نژاد

12. تب تند ط!، نویسنده: محمود احدی نیا، کارگردان: رضا رشادت

13. تبر، نویسنده: آرمان وارطانیان (مترجم: آندرانیک خچومیان)، کارگردان: حسام قاسمی

14. جنایتهای دل، نویسنده: بث هنلی (مترجم: غلامرضا صراف)، کارگردان: زهرا بارچیان

15. چای تلخ، نویسنده: علیرضا کلاهچیان، کارگردان: رضا بیات

16. خانه آقای کرمی، نویسنده و کارگردان: امیر اخوین

17. خانه ی پاکیزه، نویسنده: سارا رول (مترجم: مازیار معاونی)، کارگردان: مانلی حسین پور

18. در، نویسنده: رویا افشار، کارگردان: رسول مکوندی

19. در باب تفریحات سالم و غیرسالم، نویسنده: سیداحسان عرفانی، کارگردان: فریبرز کریمی و سیداحسان عرفانی

20. دموکراسی با طعم همبرگر، نویسنده و کارگردان: حامد شفیع خواه

21. سلاخ کلمات، نویسنده: سعید محسنی، کارگردان: معین الدین عشاقی

22. شایعات، نویسنده: نیل سایمون (مترجم: بهروز محمودی بختیاری)، کارگردان: مرتضی انصاری فر

23. طالع نحس طلا، نویسنده و کارگردان: مسعود هاشمی نژاد

24. فهرست، نویسنده: تادئوش روژه ویچ (مترجم: محمدرضا خاکی)، کارگردان: کاملیا غزلی

25. کلکسیون، نویسنده و کارگردان: مسعود میرزایی

26. کله پوک ها، نویسنده: نیل سایمون (مترجم: شهرام زرگر)، کارگردان: متین غضنفری

27. کله پوک ها، نویسنده: نیل سایمون (مترجم:شهرام زرگر)، کارگردان: فاطمه امینی

28. کمی سیب، کمی فرشته...، نویسنده: فرهاد پاک سرشت، کارگردان: محمد جواد طورانی

29. کوپن، نویسنده: سپیده خمسه نژاد، کارگردان: آیلین کیخائی

30. گم شده در یانکرز، نویسنده: نیل سایمون (بهروز محمودی بختیاری)، کارگردان: مرتضی برزگر زادگان

31. مجردها، نویسنده: دیوید فوئنکیو (ساناز فلاح فرد)، کارگردان: پوران مرادی

32. مومیایی ننه، نویسنده: طاهره ولی پور، کارگردان: سید علیرضا وهابی

33. ناصر سعید تهرانی، نویسنده: محمود احدی نیا، کارگردان: مهدی باران طلب

34. یوبیتسومه، نویسنده و کارگردان: نیما نادری

سی‌ و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 24 دی تا 12 بهمن ماه به دبیری اسماعیل عالی‌زاد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2114239

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