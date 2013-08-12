احياء و رها سازي دو بهله پرنده شكاري در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علي فرهادي در این باره اظهارداشت: اين دو پرنده شكاري از راسته عقاب‌سانان و شامل سارگپه و مارخور بودند كه به دليل آسيب ديدگي در طبيعت و همچنين آسيب از سوي شكارچيان متخلف پس از چند ماه اجراي عمليات احياء، با همکاری علاقمندان به محيط زيست و اداره كل حفاظت محيط زيست استان قزوين پس از حلقه گذاری در زيستگاه اصلي خود رها سازي شدند.



وی با اشاره به اهمیت و نقش دوستداران محیط زیست در حفظ و حراست از این موهبت الهی و به خصوص گونه های جانوری بیان کرد: یکی از دو عقاب رها سازی شده که بر اثر تیر اندازی از ناحیه پا زخمی شده بود، پس از 13 ماه نگهداری و تیمار توسط یک علاقمند حيات وحش و بعد از انجام عمل جراحی و پلاتین گذاری به دامان طبیعت بازگشت.



مديركل محيط زيست استان قزوين تصريح كرد: خوشبختانه پرندگان ياد شده بعد از چند ماه پرواز با شكوهي در زيستگاه اصلي شان به نمايش گذاشتند.



فرهادي از تمامي علاقمندان به محيط زيست و طبيعت درخواست كرد در صورت مشاهده وحوش و پرندگاني كه در طبيعت آسيب ديده‌اند مراتب را در اسرع وقت به اداره كل يا ادارات و واحدهاي تابعه محيط زيست استان اطلاع دهند تا نسبت به درمان و احياي اين گونه ها اقدام لازم صورت گيرد.



این مسئول با اهدای لوح سپاس ازاین دوستدار محیط زیست که با صرف هزینه شخصی اقدام به احیاء این گونه جانوری کرده است، تقدیر و تشکر کرد.



مديركل حفاظت محيط زيست استان قزوين گفت: در استان قزوين شش گونه عقاب شناسايي شده است و اين گونه‌ها داری توان بالا در شكار پستانداران كوچک، خزندگان و جوندگان هستند كه در حفظ تعادل و كنترل جعيت اين گونه هاي جانوري نقش به سزايي دارند و شكار اين نوع پرنده مي تواند در برهم زدن تعادل موثر باشد.



شکارچی بز وحشی در طارم سفلی دستگیر شد



فرهادی اظهارداشت: ماموران يگان حفاظت محيط زيست واحد طارم سفلی موفق به دستگیری دو شکارچی بز وحشی درحين گشت وكنترل و اجراي مقررات شكار و صيد در این منطقه شدند.



مدیرکل محیط زیست قزوین تصریح کرد: از این متخلف لاشه يك راس بز وحشي، یک قبضه سلاح گلوله زنی به همراه دوربين چشمي و مقاديري فشنگ و لوازم شکار و صید كشف و ضبط شده است.



وي گفت: همچنين ماموران يگان حفاظت اداره محيط زيست آوج موفق به دستگيري يك شكارچي متخلف و كشف و ضبط يك قبضه سلاح قاچاق تک‌لول روسي از او شدند.



فرهادي با اخطار جدی به متخلفین شکار در زیستگاه های حیات وحش و توصیه به حفاظت از تمامی گونه های جانوری بیان کرد: در حال حاضر پرونده متخلفين جهت بررسي و صدور حكم تحويل مراجع قضايي شد.



در ادامه وی از مردم شریف استان درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه شکار و صید غیر مجاز مراتب را با اداره کل حفاظت محیط زیست استان، ادارات تابعه در شهرستانها و محیط بانی اطلاع دهند که به طور حتم برخورد سختگیرانه ای با آنها خواهد شد.