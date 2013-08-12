تشكيل کارگروه هماهنگی اجرای پروژه راه آهن مشهد - گرگان/زمینه ترانزیت کالا به کشورهای حاشیه دریای خزر فراهم مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن واحدي، ظهر دوشنبه در جلسه بررسی پروژه راه آهن مشهد- گرگان، اظهار کرد: اعضاي اين كارگروه شامل فرمانداران چناران، مشهد، قوچان، نمایندگان قطار شهری مشهد، راه آهن، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست استان، آستان قدس رضوی، سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد، مدیر عامل شهر جدید گلبهار و دفاتر بودجه و فنی استانداری است.

وي افزود: مسئولیت اين کارگروه با معاون عمرانی استانداری و دبیری آن با نماینده ی معاونت ساخت و توسعه راه و شهرسازی استان خواهد بود.

وي با تاكيد بر اينكه جلسات کارگروه هماهنگی اجرای پروژه راه آهن مشهد گرگان به صورت ماهیانه و پس از صدور حکم ثابت برای اعضا تشکیل می شود، گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی اين پروژه از سمت بجنورد، گنبد و گرگان آغاز شده و با اجراي این خط آهن زمینه حمل بار و ترانزیت کالا به کشورهای حاشیه ی دریای خزر فراهم مي شود.

واحدي با اشاره به اجراي اين پروژه از مشهد، عنوان كرد: ضروري است نامه اي به وزير راه و شهرسازي تنظيم تا اين پروژه از مشهد نيز آغاز شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی يادآور شد: پس از مشخص شدن واریانت 300 کلیومتری مسیر بجنورد مشهد بايد این طرح در جلسات کارگروه هماهنگی و پیگیری راه آهن مشهد گرگان بررسی و سپس مشاوران قطار شهری مشهد، مشهد گلبهار و مشهد گرگان عضو جلسات کارگروه مشاوران شده و کمیته کارشناسی به منظور بررسی مشکلات اين طرح تشکیل شود.