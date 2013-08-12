دوره آموزش تمهیدی حج ویژه روحانیون اهل تسنن استان های کرمانشاه و کردستان افتتاح شد/دوره ی تکمیلی در مشهد مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، دوره های آموزش تمهیدی حج ویژه روحانیون اهل تسنن استان های کرمانشاه و کردستان ظهر دوشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در هتل گلایول آغاز شد.

در این مراسم امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به چگونگی حج از دیدگاه قرآن و اهل سنت نسبت به مقوله حج گفت: حج از دیدگاه قرآن بر هر زن و مرد مسلمان واجب و اساس خوشبختی و رستگاری است.

ملا محمد محمدی افزود: حج از بهترین اعمال در نزد پروردگار بوده و رسول اکرم (ص) آن را بهترین اعمال پس از ایمان به خداوند می داند.

وی ادامه داد: با توجه به مواهب ذکر شده حج و آموزش آن بر هر مسلمانی واجب و ضروری است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه ، با تاکید بر وحدت بین مسلمین گفت: درک درست از قرآن از عوامل وحدت بین مسلمین خواهد بود و تاسی از قرآن مانع از تفرقه ها و حل مشکلات خواهد شد.

وی در پایان خدمت گزاری را بزرگترین نعمت الهی دانست که خداوند به بندگانش اعطا کرده است.

حجت الاسلام کرمی: 50 روحانی برای فراگیری آداب حج آموزش می بینند

مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه در ادامه گفت: این دومین دوره از آموزش تمهیدی حج در استان کرمانشاه بوده و در دوره ی حدود 80 روحانی این آموزش ها را فرا گرفته و به همراه کاروان های اعزامی حج به مکه مکرمه سفر و حجاج را با آداب حج آشنا کردند.

حجت الاسلام جواد کرمی با بیان اینکه به اینکه سهمیه حج تمتع و عمره در استان هر کدام به دو کاروان افزایش پیدا کرده گفت: در این دوره 50 نفر ثبت نام کرده اند که 20 نفر ازآنان خانم و 30 نفر را آقایان تشکیل می دهند.





وی افزود: زمان برگزاری آزمون دوره مقدماتی را نیمه شهریور عنوان کرد و گفت: به احتمال قوی دوره تکمیلی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، دوره اول به مدت 20 روز و دوره تکمیلی به مدت 10 روز برگزار خواهد شد و در پایان هر دوره از شرکت کنندگان آزمون و مصاحبه گرفته می شود.

