ارتقا مدرسه علمیه پلدختر در ابعاد مختلف/ ظرفیت پذیرش طلاب افزایش می یابد

حجت الاسلام علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش بزرگ روحانیت در پلدختر اظهار داشت: از 120 روحانی پلدختری که در اقصی نقاط کشور مشغول فعالیت های تبلیغی و آموزشی هستند برای شرکت در این همایش دعوت می شود.

وی در ادامه سخنان خود از آغاز عملیات اجرایی ساختمان جدید مدرسه علمیه پلدختر در آینده خبر داد و افزود: با صدور مجوز ساخت، این ساختمان با ظرفیت 250 طلبه و اعطای مدرک سطح دو حوزوی احداث خواهد شد.

مدیر مدرسه علمیه امام رضا(ع) پلدختر افزایش تعداد طلبه به 200 نفر را از برنامه های آینده مدرسه علمیه امام رضا(ع) پلدختر عنوان کرد و گفت: مدرسه علمیه امام رضا (ع) پلدختر یکی از حوزه های مطرح و موفق استان لرستان است.

حجت الاسلام رحمتی افزود: این مدرسه از لحاظ کمی و کیفی و توسعه فضای آموزشی و خوابگاهی رشد و پیشرفت خوبی داشته است.

وی ادامه داد: این حوزه در دو سال گذشته 12 طلبه داشته که امروزه 70 طلبه مشغول به تحصیل هستند به طوریکه پلدختر در جذب طلبه رتبه اول استان دارا است.

مدیر مدرسه علمیه امام رضا(ع) پلدختر به فضای خوابگاهی مدرسه علمیه امام رضا (ع) پلدختر اشاره کرد و افزود: در دو سال گذشته فضای خوابگاهی این حوزه 20 متر بوده که امسال به 500 متر افزایش یافته است.

حجت الاسلام رحمتی به کادر اداری و خدماتی مدرسه علمیه امام رضا(ع) پلدختر اشاره کرد و گفت: در سه سال گذشته این مدرسه تنها با یک نفر اداره می شد یعنی تمام کارهای اداری آن را یک نفر انجام می داد ولی اکنون بیش از 14 نفر مدیر، معاون و نیروهای خدماتی که اکثرا بومی هستند در این اداره می کنند.

وی همچنین از تشکیل صندوق تعاون طلبه در مدرسه علمیه امام رضا (ع) پلدختر خبر داد و گفت: اعتبار این صندوق 300 میلیون ریال است که به عنوان قرض الحسنه ضروری فعالیت می کند.

حجت الاسلام رحمتی تامین مسکن مناسب اساتید، امکانات ورزشی، تشکیل شورای آموزشی، ارائه مشاوره، برنامه فوق درسی و راه اندازی کتابخانه تخصصی حوزه را از عمده ترین اقدامات انجام شده در مدرسه علمیه امام رضا(ع) پلدختر بر شمرد.

مدیر مدرسه علمیه امام رضا(ع)پلدختر، تشکیل کمیته انظباتی، برگزاری مراسم صبحگاهی، تعامل خوب حوزه با ادارات به ویژه دستگاههای فرهنگی، تشکیل هیئت امنای حوزه را از دیگر اقدامات انجام شده این مدرسه علمیه نام برد.