تشکيل شوراي عالي امنيت مرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسين ذوالفقاري در تشريح اين خبر گفت: تشکيل دبيرخانه شوراي عالي امنيت مرز که مصوبه مجلس بود مورد اشکال از سوي شوراي نگهبان قرار داشت لذا موضوع به شوراي عالي امنيت ملي ارجاع داده شد و نهايتا با تشکيل يک شوراي جداگانه موافقت نکردند.



وي ادامه داد: بر همين اساس هم اکنون شوراي عالي امنيت مرز با ترکيب اعضاي جديد در همان شوراي امنيت کشور ادغام و در واقع مسئوليت آن بر عهده اين شورا قرار گرفت.



فرمانده مرزباني ناجا خاطر نشان کرد: بر اساس ابلاغيه صادر شده شوراي عالي امنيت مرز در وزارت کشور راه اندازي شده و دبيرخانه اين کارويژه در همين وزارت خانه آغاز به کار کرده است.



وي با اشاره به اينکه اولين جلسه اين کارگروه با حضور وزير کشور برگزار شده است بيان داشت: بر اساس مصوبات ابلاغي شوراي عالي امنيت ملي 7 کارگروه در زير مجموعه کارويژه مرز را تشکيل مي دهند.



ذوالفقاري به اسامي و وظايف کارگروه هاي شوراي عالي امنيت مرز اشاره کرد و گفت: کارگروه امنيتي و انتظامي و حقوقي با مسئوليت معاونت امنيتي انتظامي وزارت کشور، کارگروه توسعه و تقويت همکاري هاي مرزي با کشورهاي همسايه با مسئوليت وزارت امور خارجه، ساماندهي سواحل، بنادر، جزاير و رودخانه هاي مرزي با مسئولين وزارت راه وشهرسازي، کارگروه هماهنگي اطلاعاتي با مسئواليت وزارت اطلاعات، کارگروه امور فرهنگي و آموزشي مناطق مرز با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش، کارگروه توسعه اقتصادي مناطق مرزي و ارتقاء معيشتي مرزنشينان با مسئوليت وزارت صنعت معدن و تجارت و نهايتا کارگروه عمران و کنترل مرز با مسئوليت مرزباني اعضاي اين کارويژه به حساب مي آيند.



وي ادامه داد: وظيفه مرزباني در اين کارويژه اجراي طرح هاي عمراني بر اساس طرح جامع مرز و برنامه هاي 5 ساله توسعه، نوسازي و بازسازي ابنيه و استحکامات مرزي، تامين و به کارگيري تجهيزات الکترونيکي و اپتيکي، ايجاد يگان هاي تخصصي مهندسي رزمي، ايجاد تجهيزات واحدهاي هوايي به منظور پايش هوايي مرز، به کارگيري مرزنشينان و تامين امنيت مرزهاي کشور، تقويت درياباني از جهات مختلف مي باشد.



ذوالفقاري در پاسخ به اين سوال که آيا اين ماموريت ها نيازمند تغييراتي در قوانين و مصوبات مرزباني نيست، گفت: ما نيازمند تدوين آيين نامه هايي هستيم که طرح تقويت مرزباني و احکام مصوبه شوراي امنيت ملي در آن تحقق يابد. بايد امتيازات مرزبانان با پيشنهادات ارائه شده در غالب آيين نامه ها افزايش يابد.



وي ادامه داد: با ايجاد کارگروه ويژه مرز به نظر مي رسد دستگاه هاي مسئول و دخيل در مرز بيش از پيش احساس مسئوليت کنند و از اين طريق ما شاهد تحول در تمام ابعاد مرزهاي کشور باشيم.



ذوالفقاري تاکيد کرد: تشکيل شوراي عالي امنيت مرز از موازي کاري ها کاسته و نقش موثري در تخصيص بودجه به استان هاي مرزي دارد. بايد اين نکته را متذکر شد که مرزباني با نقش تامين کننده امنيت خود بستر ساز فعاليت هاي ديگر کارگروه ها در اين کار ويژه مي باشد.