دشمن توطئه هاي خود را معطوف به قشر جوان كرده است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علی مرادی ظهر امروز در مراسم اختتامیه فعالیت های تابستانی که در تالار شهید رجایی برگزار شد با تبریک عید سعید فطر جوانی را یک فرصت دانست و اظهار داشت: شخصیت واقعی هر فرد از دوران جوانی و نوجوانی شکل می گیرد و اگر انسان در دوران جوانی بتواند جهت زندگی خود را درست تعیین کند و در مسیر صحیح قرار بگیرد می‌تواند سعادت دنیوی و اخروی را کسب کند.

وی افزود: اوقات فراغت بخش جدايي ناپذير زندگي دانش آموزان و نوجوانان امروزي است و چگونگي نحوه گذران اوقات فراغت هم ممكن است باعث سلامت رشد و كمال شود و هم موجب انحراف و انحطاط آدمي، به خصوص در دوره نوجواني كه اوقات فراغت اهميت زيادي دارد

حجت الاسلام مرادی به اهمیت برنامه ریزی اوقات فراغت کوردکان از زمان خرد سالی پرداخت و بیان كرد: اگر افراد از سنین کم برنامه ریزی داشته باشند و در مسیر درست قرار بگیرند شخصیت آنها نیز در بزرگسالی به همین صورت پیش خواهد رفت.

وی ادامه داد: دوران جوانی به‌‌ همان اندازه که ارزشمند است آسیب پذیر است و ممکن استن موجبات سختی، رنج و انحراف انسان را فراهم کند.

خطیب جمعه بیجار با بیان اینکه توجه به دوران جوانی بسیار مورد تاکید ائمه و امامان معصوم بوده است ادامه داد: لازم است تا از تمام لحظات عمر در جوانی استفاده کرد و از بطالت دوری کرد.

وی بیان کرد: انس با ائمه اطهار (ع)، ولایتمداری و شناخت دوست از دشمن برای هر جوان و نوجوانی ضروری است، زیرا دشمنان امروز نوک پیکان حملات خود را به سمت جوانان گرفته‌اند، بصیرت و هوشیاری جوانان می‌تواند آنان را از گزند دشمنان مصون دارد.

حجت الاسلام مرادی در پایان یاد آور شد: وقتی جوان توانست با شناخت کافی در مسیر صحیح قرار گیرد علاوه بر اینکه خود را می‌سازد نقش اساسی را در شناخت جامعه و مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی پیدا می‌کند و باید سعی کند که باید در تمام زمینه‌ها بهترین انتخاب را داشته باشد.