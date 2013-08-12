به گزارش خبرنگار مهر امیر رزمجو ظهر ظهر امروز در همایش مدیریت بحران زاینده رود که از سوی پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان برگزار شد، با اشاره به وضعیت کشور استرالیا و راهکارهای این کشور برای مبارزه با خشکسالی، اظهار داشت: استرالیا به رغم این تصور که کشوری سرسبز است، منطقه ای خشک و دچار خشکسالی است.
وی ادامه داد: خشکسالی در این کشور به حدی است که مناطقی که از مراکز شهرهای به دورهستند از بین رفته و یا خالی از سکنه شدهاند.
این پژوهشگر اصفهانی با بیان اینکه هم اکنون در اطراف کشور استرالیا سه هشدار به وفور مشاهده میشود، اظهار داشت: انقراض گونههای جانوری، آتش سوزی در جنگلها و خشکسالی سه مشکل عمده در این کشور است که هشدارهایی در مورد این بحرانها به مردم داده شده است.
وی با اشاره به جمعیت 23 میلیون نفری این کشور، بیان داشت: وسعت استرالیا 4.6 برابر ایران است و دارای هفت ایالت و هشت شهر است.
رزمجو افزود: این کشور از سال 2000 بیشترین منبع تولید آب از طریق روانآبها را دارا است اما از این سال تا سال 2010 به دلیل کمبود نزولات جوی ذخیره پشت سدهای این کشور کاهش یافت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اقتصاد توریسمی بیشترین بخش درآمدی این کشور را تامین میکرد بروز خشکسالی سبب وارد آمدن فشار به این کشور و اتخاذ تصمیماتی برای مبارزه با این بحران شده است.
این پژوهشگر اصفهانی با اشاره به اینکه از سال 2007 تاکنون حدود هشت راهکارها برای مبارزه با خشکسالی در استرالیا اجرا شد، گفت: مهمترین روش در این راستا، تمرکز بر روی روش اسمز معکوس یا همان شیرینسازی آّب است.
وی افزود: از دیگر روشهایی که استرالیا اجرایی کرده است، احداث شبکه جمعآوری آب باران و بازگرداندن آنها به چرخه مصرف است.
رزمجو افزود: کاشت گیاهان مقاوم به خشکسالی، آبیاری در شب، آبیاری زیرسطحی چمنها از دیگر روشهای به کارگرفته شده از سوی دولت استرالیا در جهت مبارزه با اثرات خشکسالی در این کشور است.
وی ادامه داد: استرالیا درصدد شیرینسازی آب کشور عربستان و فروختن آن به کشور عراق است.
این پژوهشگر با بیان اینکه شیرینسازی آب نه تنها یک نیاز است بلکه یک بحث دیپلماتیک است، اظهار داشت: جمعیت استرالیا براساس برنامهریزیها باید تا سال 2050 به 50 میلیون نفر افزایش یابد.
وی افزود: در صورتیکه در جنوب کشور ما نیز کارخانههای شیرینسازی آب راهاندازی شود به راحتی میتوان در کنار بهرهمندی از صنعت زندگی نیز نمود.
رزمجو با انتقاد از عدم وجود یک برنامه مشخص برای توسعه پایدار شهر اصفهان گفت: نرخ رشد اصفهان به دلیل اینکه هر سال متفاوت است و یک میزان پایدار ندارد به گونهای است که نمیتوان برای اصفهان برنامهریزی صحیحی انجام داد.
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