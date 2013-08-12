به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور از فارغ‌التحصیل شدن 26 نفر دانشجوی پرستاری این دانشکده خبر داد.

محمدباقر دلخوش اظهار کرد: این دانشجویان شامل 16 نفر دختر و 10 نفر پسر جزء دانش‌آموختگان شانزدهمین دوره این رشته از ابتدای جذب در نیشابور تاکنون هستند.

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور گفت: دانشجویان ترم هشت پرستاری ورودی سال 88 پس از گذراندن 132 واحد درسی فارغ‌التحصیل شدند.

دلخوش با اشاره به اینکه کارورزی این افراد در بیمارستان‌های حکیم نیشابور، 22 بهمن، ابن سینا، امید و امام رضا(ع) در شهر مشهد مقدس طی شد، بیان کرد: از ابتدای راه‌اندازی رشته پرستاری در این دانشکده، 390 نفر فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر 78 نفر دختر و 52 نفر پسر در رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور مشغول به تحصیل هستند

نازایی علت اصلی افرادی است که در نیشابور متقاضی نگهداری بچه‌ هستند

رئیس اداره بهزیستی نیشابور گفت: نازایی علت اصلی افرادی است که در این شهرستان متقاضی نگهداری بچه‌ هستند.

حمیدرضا علیزاده اظهار کرد: این شهرستان برای درخواست فرزند از بهزیستی، نخستین شهر بعد مشهد در سطح استان است.

رئیس اداره بهزیستی نیشابور افزود: مشکل مسکن از عمده مشکلات مددجویان این اداره است در حالی که می‌شود با پرداخت 40 میلیون ریال به گروهی مشکل مسکن را برای آنها به پایان برد.

علیزاده با اشاره به اینکه هشت نفر از مددجویان از طریق یک خیر ساکن تهران صاحب مسکن شدند، بیان کرد: در جشن گلریزان مسکن در ماه رمضان 800 میلیون ریال ظرف یک هفته جمع‌آوری شد تا به 20 نفر از افراد زیر پوشش که ساخت منازل‌شان با 40 میلیون ریال به اتمام می‌رسد، مساعدت شود.

وی درباره موضوع بچه‌های رها شده و بی‌سرپرست، تصریح کرد: بعضی از زنان باردار در بیمارستان‌ها با دادن مشخصات دروغین بعد از فارغ شدن، بچه‌های خود را رها می‌کنند و ناگزیر وظیفه نگهداری از آنها به عهده بهزیستی می‌افتد.

رئیس اداره بهزیستی نیشابور گفت: سه هزار و 500 عدد سبد مواد غذایی که ارزش هر سبد 400 تا 450 هزار ریال بود، در ماه مبارک رمضان توسط خیران بین مددجویان این اداره توزیع شد.

علیزاده گفت: اقلام موجود در این سبدها را برنج، گوشت، روغن، ماکارونی، سویا و رب، تشکیل می‌دادند.

وی با بیان اینکه این نهاد 29 هزار و 700 نفر مددجو را در شهرستان زیر پوشش گرفته است، افزود: حدود 14 هزار نفر از افراد مذکور از اداره بهزیستی نیشابور مستمری می‌گیرند.

بازدید رئیس کمیته امداد نیشابور از دفاتر خبری

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) نیشابور در گرامی‌داشت مقام خبرنگار از دفاتر خبری این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید که ذبیح‌الله حاجتمند مسئول روابط عمومی و حامد صادقی مشاور امور رسانه‌ای این نهاد وی را همراهی می‌کردند از دفاتر نشریات محلی نسیم نیشابور، مهر نیشابور، فرسیمرغ و خیام‌نامه بازدید به عمل آمد.

دفتر رسانه‌ای صادقی محل دفتر مشترک خبرگزاری‌ها و مطبوعات کشوری و دفتر واحد مرکزی خبر دیگر اماکنی بود که مورد بازدید قرار گرفتند.

هدف از این حرکت فرهنگی، گرامی‌داشت روز خبرنگار، بزرگداشت یاد شهیدان خبرنگار، تقدیر از زحمات خبرنگاران دفاتر مذکور و ایجاد تعادل خبری عنوان شده است.