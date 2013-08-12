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۲۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۳۶

رضایت شکات منجر به آزادی 49 مددجوی ندامتگاه ورامین شد

رضایت شکات منجر به آزادی 49 مددجوی ندامتگاه ورامین شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مسئول واحد مددکاری ندامتگاه ورامین از اخذ رضایت شکات و آزادی 49 مددجوی این ندامتگاه طی سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مر تضی پور صابری اظهار داشت: از عید نوروز تا عید سعید فطر سالجاری با تلاش مددکاران ندامتگاه ورامین و بررسی پرونده مددجویانی که نیاز به اخذ رضایت شاکی داشتند، تعداد49 نفر از زندانیان آزاد شدند.

این مسئول ادامه داد: واحد مددکاری با بررسی پروندهای زندانیانی که نیاز به رضایت شاکی دارند با دعوت از شکات موفق شدند تعداد 49 نفر از زندانیان را از زندان آزاد کنند و امید میرود این تعداد از زندانیان آزاد شده مجددا به زندان برنگردند.

آزادی 51 نفر از زندانیان زندان باز استان تهران

رئیس زندان باز استان تهران بیان کرد: با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری از سوی رئیس قوه قضائیه، با اعطای مرخصی پایان محکومیت منجر به آزادی تعداد 39 نفر و آزادی مشروط 12 نفر از مددجویان واجد شرایط موافقت شد.

محسن شمس زارع گفت: تعداد 36 نفر از مددجویان درخواست آزادی مشروط کرده اند که از این تعداد 25 نفر واجدشرایط بودند که به مراجع قضایی اعلام شده است و تاکنون طی مکاتبات صورت پذیرفته با آزادی مشروط 12 نفر موافقت شده است.

برگزاری دوره عمومی آداب و اسرار نماز در ندامتگاه شهر ری

مدیر ندامتگاه شهر ری اظهار داشت: به منظور آشنایی هر چه بیشتر کارکنان با اسرار و آداب نماز و بالا بردن روحیه معنوی کارکنان یک دوره آموزشی آداب و اسرار نماز در ندامتگاه شهر ری در حال برگزاری است.

محمد رحیم یوسفی بیان کرد: نماز نه تنها به عنوان نخستين اعمال انسانها در قيامت اشاره شده است بلكه شرط رسيدگي به ساير اعمال، سلامت پروندة نماز است، نماز هر كسى تابع ميزان معرفت و شناخت اوست و چون معرفت و ايمان افراد با هم متفاوت است، نمازهاى آنها و آثار آن نمازها نيز مختلف است ولى به هر حال هيچ نمازى بدون اثر نمى باشد هر چند ميزان آن آثار كاملا متفاوت است.

وی در ادامه گفت: نماز ارزش والا و جايگاهى بس بلند در زندگی معنوی ما دارد و در اهميت و عظمت نماز همين بس كه خداوند اجازه نداده است در هيچ حال و زمانى، از انسان ساقط شود، لذا این دوره برای تمامی کارکنان در دارالقرآن ندامتگاه تشکیل شده و در پایان دوره بنیز به شرکت کنندگانی که امتیاز لازم را کسب کرده اند گواهینامه اعطا می شود.
 

کد مطلب 2114412

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