حضرت زهرا سلام الله علیها الگوي کاملي براي همه انسان هاست

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد امیری عصر دوشنبه در نشست عفاف و حجاب در لنگرود افزود: بشریت با تاسي از سيره این بانوی دوعالم می تواند راه نجات و سعادت خود را طي کنند.
وی اظهارداشت: بدون شک پوشش اسلامي براي زنان از ضروريات دين مقدس اسلام است، چنان که آيات متعددي از قرآن بر اين مطلب دلالت دارند.
رئیس تبلیغات اسلامی لنگرود گفت: حجاب در اسلام به معناي پرده نشيني نيست بلکه به معناي پوششي معقول براي جلوگيري از فساد و حفظ کرامت زن است.
وی در ادامه با بیان اینکه الگو يکي از طرق سازندگي در مراحل مختلف زندگي است، افزود: بسياري از بي هدفي ها زائيده بي الگويي هاست.
امیری تاکید کرد: دين مبين اسلام الگوها و شاخص هاي متعالي ارائه داده و انسان ها را به پيروي از سيره عملي و نظري آنان دعوت کرده است.
وی در ادامه یادآورشد: حجاب از ارزنده ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی اسلامی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام میرسد اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می رسد.
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