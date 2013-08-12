حضرت زهرا سلام الله علیها الگوي کاملي براي همه انسان هاست

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد امیری عصر دوشنبه در نشست عفاف و حجاب در لنگرود افزود: بشریت با تاسي از سيره این بانوی دوعالم می تواند راه نجات و سعادت خود را طي کنند.

وی اظهارداشت: بدون شک پوشش اسلامي براي زنان از ضروريات دين مقدس اسلام است، چنان که آيات متعددي از قرآن بر اين مطلب دلالت دارند.

رئیس تبلیغات اسلامی لنگرود گفت: حجاب در اسلام به معناي پرده نشيني نيست بلکه به معناي پوششي معقول براي جلوگيري از فساد و حفظ کرامت زن است.

وی در ادامه با بیان اینکه الگو يکي از طرق سازندگي در مراحل مختلف زندگي است، افزود: بسياري از بي هدفي ها زائيده بي الگويي هاست.

امیری تاکید کرد: دين مبين اسلام الگوها و شاخص‌ هاي ‌متعالي ‌ارائه داده و انسان ها را به پيروي از سيره عملي و نظري آنان دعوت کرده است.

وی در ادامه یادآورشد: حجاب از ارزنده‌ ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی اسلامی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می ‌رسد.