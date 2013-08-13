مشکل دانشگاه تهران در تامین خوابگاه برای دانشجویان خارجی

دکتر علیرضا وجهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به افزایش دانشجویان خارجی دانشگاه تهران در سال تحصیلی جاری این دانشگاه با کمبود خوابگاه دانشجویان خارجی مواجه است.

وی ادامه داد: از طرفی هم در سال تحصیلی جاری حدود 200 الی 300 دانشجو به دانشجویان خوابگاهی دانشگاه تهران اضافه می شود و باید برای این دانشجویان نیز خوابگاه تامین کرد.

معاون دانشجویی و سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران به افزایش اجاره بهای خوابگاه های اجاره ای(خودگردان ) طی سال های گذشته اشاره کرد و گفت: چون اجاره بهای این ساختمان ها افزایش یافته، مقرر شده از ساختمان‌هایی که در دسترس داریم به عنوان خوابگاه استفاده کنیم تا هم اجاره بهای کمتری پرداخت کنیم و هم کمتر از خوابگاه های خودگردان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: حدود 600 نفر از دانشجویان دانشگاه در مقاطع مختلف در خوابگاه های اجاره ای اسکان داشتند که از سال گذشته انتقال این دانشجویان به ساختمان‌های دانشگاه آغاز شده تا هر سال نیاز دانشگاه به این ساختمان ها کم و اجاره بهای کمتری هم پرداخت شود.

وجهی درباه اینکه آیا نیاز دانشگاه تهران به خوابگاه های اجاره ای (خودگردان ) در سال تحصیلی جاری کلا قطع خواهد شد، گفت: خیر با توجه به افزایش دانشجویان این مساله امکان پذیر نیست ولی سعی شده نسبت به سال های گذشته کمتر دانشجویان دراین ساختمان ها اسکان داده شوند.