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۲۲ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۱۹

طرح نظارتی 45 روزه رمضان 92 در آذربایجان شرقی پایان یافت

طرح نظارتی 45 روزه رمضان 92 در آذربایجان شرقی پایان یافت

تبریز - خبرگزاری مهر : معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان اعلام کرد: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان که به مدت 45 روز و از پنج تیرماه همزمان با ایام ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای انواع مواد غذایی به اجرا گذاشته شده بود به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عطاپور صبح سه شنبه در جلسه تنظیم بازار استان ضمن اعلام این خبر افزود: نظارت ویژه بر تامین وتوزیع و قیمت اقلام و کالاهای اساسی و برخی کالاهای خاص ایام مبارک رمضان نظیر گوشت مرغ وگوشت قرمز، تخم مرغ،خرما،زولبیا وبامیه ، انواع نان ، لبنیات ،روغن ، شکر ، سبزیجات از اهم اقدامات صورت گرفته در زمان اجرای طرح نظارتی بود.

وی ادامه داد : همچنین حدود هزار و 462 مورد گزارش از طریق تلفن 124 در ایام فوق الذکر اخذ شده که کلیه گزارشات و شکایات مردمی با سرعت ودقت تمام مورد بررسی ورسیدگی قرارگرفت و برای متخلفان تشکیل پرونده شده است.

عطاپور ضمن تقدیر وتشکر از کلیه بنگاههای اقتصادی استان بویژه آن دسته از واحدهای صنفی که با رعایت قوانین نظام صنفی و قوانین حقوق مصرف کنندگان همکاری کامل را با بازرسان این سازمان به عمل آوردند اعلام کرد : به زودی طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در سراسر استان به اجرا گذاشته خواهد شد که در خصوص جزئیات آن طی روزهای آتی اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

وی افزود : این طرح سرانجام با انجام27 هزار و 322  مورد بازرسی از بنگاههای اقتصادی استان و تشکیل هزار و 924 فقره پرونده تخلفاتی برای متخلفان به پایان رسید.

کد مطلب 2114712

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