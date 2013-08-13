طرح نظارتی 45 روزه رمضان 92 در آذربایجان شرقی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عطاپور صبح سه شنبه در جلسه تنظیم بازار استان ضمن اعلام این خبر افزود: نظارت ویژه بر تامین وتوزیع و قیمت اقلام و کالاهای اساسی و برخی کالاهای خاص ایام مبارک رمضان نظیر گوشت مرغ وگوشت قرمز، تخم مرغ،خرما،زولبیا وبامیه ، انواع نان ، لبنیات ،روغن ، شکر ، سبزیجات از اهم اقدامات صورت گرفته در زمان اجرای طرح نظارتی بود.

وی ادامه داد : همچنین حدود هزار و 462 مورد گزارش از طریق تلفن 124 در ایام فوق الذکر اخذ شده که کلیه گزارشات و شکایات مردمی با سرعت ودقت تمام مورد بررسی ورسیدگی قرارگرفت و برای متخلفان تشکیل پرونده شده است.

عطاپور ضمن تقدیر وتشکر از کلیه بنگاههای اقتصادی استان بویژه آن دسته از واحدهای صنفی که با رعایت قوانین نظام صنفی و قوانین حقوق مصرف کنندگان همکاری کامل را با بازرسان این سازمان به عمل آوردند اعلام کرد : به زودی طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در سراسر استان به اجرا گذاشته خواهد شد که در خصوص جزئیات آن طی روزهای آتی اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

وی افزود : این طرح سرانجام با انجام27 هزار و 322 مورد بازرسی از بنگاههای اقتصادی استان و تشکیل هزار و 924 فقره پرونده تخلفاتی برای متخلفان به پایان رسید.