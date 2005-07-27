به گزارش خبرنگار "مهر" در قم ، وي در اين پيام تصريح كرده است : مواضع و مقامات فاطمه(س) ، عليرغم آنچه در مورد آن گفته و نوشته ‌اند، همچنان ناشناخته مانده و سزاوار است " فاطمه شناسي" در حوزه‌ها و مراكز تحقيقي و پژوهشي يك رشته مستقل باشد.

وي در بخش ديگري از پيام خود ، سيره خاص هر يك از معصومين(ع) را راهنماي بشر در طول تاريخ دانسته و تأكيد كرده است : موضع الهي حضرت فاطمه زهرا(س) از ويژگي‌هاي مختص به خود اوست و از امتيازاتي بي ‌نظير برخوردار است. اگر چه عمر ظاهري آن حضرت بواسطه ورود مصائب و مظالم جانكاه كوتاه شد و در عنفوان جواني به سراي جاوداني و لقاء‌الله شتافت ، اما در همين فرصت كوتاه مواضعي را از خود نشان داد و يادگارهايي از خود بر جاي گذاشت كه درسهاي آموزنده و سازنده آن در طول تاريخ براي همه، بويژه مسلمين ، راه‌ گشا و حق ‌نما است .

آيت‌الله صافي گلپايگاني در پيام خود افزوده است : مواضع حضرت زهرا(س)‌ در ايمان و معرفت الله، در زهد و بي‌اعتنايي به دنيا، در رحم و احسان و ايثار، در عبادت و بندگي خدا، در همسر داري و تربيت فرزند، در حفظ كرامتها ، در رعايت ستر و عفاف و در نشان دادن تمام آن ده صفت برجسته ‌اي كه در سوره احزاب براي زنان، مانند مردان افتخار شمرده شده، نمونه و يگانه بود. در بين اين همه مواضع ممتاز، مواضع آن حضرت بعد از رحلت رسول اكرم (ص) در برابر آن فتنه‌ها و انحرافات عجيب و ارتجاعي كه پيش آمد ، تاريخي، نجات دهنده و كوبنده بود ، اثرات اين موفقيت تا امروز و پس از گذشت 14 قرن ، همواره زنده و برقرار است و پيامهاي آن به گوش مي رسد .

