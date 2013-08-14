  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۰۹

اشتغال روزانه 800 جوان بيكار تهراني و استخدام 3 هزار کارمند تا یک ماه آینده

اشتغال روزانه 800 جوان بيكار تهراني و استخدام 3 هزار کارمند تا یک ماه آینده

استاندار تهران اعلام کرد: در دوسال گذشته تا کنون بیش از 550 هزار اشتغال زایی در تهران داشته ایم که مدارک آن قابل بررسی است.

مرتضي تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه قول داده بودید در مدت یک سال 240 هزار فرصت شغلی در تهران ایجاد کنید گفت: ما فراتر از این قول حرکت کردیم. یعنی می توانم بگویم که در مدت زمان 2 سال توانستیم 550 هزار فرصت شغلی در تهران ایجاد کنیم. البته بسیاری از منتقدان می گویند این آمار واقعی نیست ولی من به جرات می گویم نیاز به قسم خوردن نیست بروید سایت وزارت کار تمامی اسامی افراد اشتغال یافته با نام و کد بیمه موجود است.

وی افزود: تمامی استخدام ها در بدنه استان تهران بود. البته دلیل آن هم این بود که تمامی ادارات تهران بازنشسته داشتند و مجوز سه هزار استخدام در تهران از سوی دولت صادر شد. البته تمامی آزمون ها برگزار شده و تا یکماه آینده استخدام ها رسما انجام می شود.

استاندار تهران افزود: در مدت 4 سال دولت دهم توانسته ایم تمامی روستاهای بالای 25 خانوار تهران را گازکشی کنیم. همچنین در این طرح برق و آب هم وارد روستاهایی که تاکنون محروم بودند شد.

کد مطلب 2114786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها