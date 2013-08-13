رونمایی از بزرگترین پروژه مستند سازی تاریخ اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ايمان فرجامنيا در مورد چگونگي شكلگيري اين پروژه گفت: اتاق ايران از صدور 3 سال پيش با تأكيد و پشتيباني ويژه دكتر نهاونديان، رئيس اتاق ايران، مسأله پيشينه پژوهشي و گردآوري اطلاعات مربوط به گذشته در موضوعات مختلف، فعاليت بخش خصوصي را، با محوريت گردآوري نحوه شكلگيري تعاملات، ساختار و كاركردهاي نهاد اتاق ايران، در مقاطع زماني مختلف و نيز آثار فعاليت اين تشكل و روند اقتصاد كشور در دستور كار قرار داده است.
وی افزود: در همين راستا مركز امور فرهنگي و نشر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، پروژهاي را در چارچوب گردآوري تاريخ و گذشته اتاق ايران از نقطه شكلگيري در مرداد سال 1263 توسط حاج محمدحسن امينالضّرب تا مقطع پيروزي انقلاب اسلامي آغاز كرد.
مدير مركز امور فرهنگي و نشر اتاق ايران در خصوص فرآيند اجرايي پروژه توضيح داد: اين پروژه در مرحله پژوهش و تدوين از همكاري اساتيد صاحب نام در اين زمينه، خانمها دكتر سهيلا ترابي و دكتر منصوره اتحاديه و همراهي 7 نفر از پژوهشگران كشور براي گردآوري اطلاعات بهره گرفت، كه نظارت عملي آن را «دكتر ططري» و «خانم دكتر تركچ» به عهده داشتند و مديريت اجرا و انجام و انتشار آن، با مركز امور فرهنگي و نشر اتاق ايران بود.
فرجامنيا در مورد منابع و مؤسسات معين پروژه ضمن قدرداني و تشكر از همكاريهاي كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي و مركز تحقيقاتي اتاق كرمان، گفت: در اين اثر كه در نوع خود بزرگترين اثر مستندسازي تاريخ اقتصاد ايران بهشمار ميآيد از قريب به 100 منبع در 6 گروه آرشيو و مركز اسناد، روزنامه، مجلات، منابع فارسي، كتب فارسي و لاتين و نظارت علمي معتبر بهره جسته است.
وي افزود: همچنين در اين كتاب 80 قطعه عكس و سند تاريخي مربوط به پيشينه بخش خصوصي كشور ارائه گرديده است، اميد آن داريم كه اين اقدام به فهم بخش مهمي از تاريخ اقتصاد ايران از پيش از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي ايران كمك نمايد. لازم به ذكر است كه اين كتاب روز يكشنبه 27 مردادماه جاري، در بيست و پنجمين جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران رونمايي خواهد شد.
نظر شما