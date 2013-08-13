تفکرات ناب اسلام محمدی اثر هنرمند را ماندگار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی فخریان در مراسم افتتاحیه سی و یکمین جشنواره فرهنگی و هنری دانشآموزان برگزیده سراسر کشور در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور، اظهار داشت: انسان با هنر میتواند اصل تولا و تبری دین را با استفاده از تمام حوزههای هنری بهخصوص آوایی و تئاتر به نمایش گذارد.
وی با بیان اینکه بزرگترین استقبال از ولایت بعد از غدیر خم از امام رضا(ع) در نیشابور انجام شد، بیان کرد: هنرمندان نیشابوری با قلمدانهای مرصع خود حدیث گرانمایه سلسلهالذهب را ثبت، ضبط و ماندگار کردند.
فخریان اضافه کرد: دانشآموزان در موضوع جلسات طیبه میتوانند تاثیرگذارترین افراد در جامعه باشند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش نیز در این مراسم گفت: نخستین کار انسان در زندگی باید ریشه گسترانیدن باشد زیرا انسان بیریشه به اوج نمیرسد و ماندگار نمیشود.
حسین هژبری اظهارکرد: آن چیزی که در کلام حکمت و در جدال احسنت است قالب شعر و هنری است که پیام خوبی در آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه وجود قریحه هنر در دانشآموزان لطف خدا است، اظهار داشت: دانشآموزان هنرمند بدانند میتوانند در تمام عمر مردم را با هنر خود به خدا دعوت کنند.
این مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: تمام افراد به رشد فکر میکنند و دوست دارند همیشه در حال حرکت و تعالی در زندگی باشند.
هژبری گفت: هنرمندان اگر میخواهند کارشان را ماندگار کنند باید دعوتکننده به راه خدا باشند.
وی تاکید کرد: نباید موانع، مانع حرکت دانشآموزان بشوند و برای رشد، تعالی و آموختن باید با تواضع دست خود را برای استفاده از دانش استادان دراز کرد.
هژبری یادآور شد: دانشآموزان برای رویش خود از کسانی که میتوانند به رشد آنان کمک کنند، استفاده کنند.
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