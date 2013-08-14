کامران پارسی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان تالیف نخستین رمان مستقل خود با عنوان «شب دنیا» خبر داد و اظهار داشت: من تا پیش از این در زمینه‌های پژوهشی آثار متعددی داشته‌ام و در بخش داستان نیز آثاری برای نوجوانان و یک زندگینامه داستانی بلند نیز با عنوان «خورشید می‌ماند» از من منتشر شده اما «شب دنیا» نخستین رمان بزرگسال و نخستین اثر مستقل من به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: داستان این رمان به بازنگری برخی وقایع دوران دفاع مقدس می‌گذرد، اما من نخواستم در این کتاب داستانی بیان کنم که در آن صحنه‌های نبرد به تصویر کشیده شود. این داستان در زمان حال رخ می‌دهد و زمان آن نیز دقیقاً به زمان اشغال عراق توسط آمریکا باز می‌گردد.

پارسی‌نژاد افزود: شخصیت‌های این رمان بنابر نقشی که برای آنها ترسیم شده است، به نوعی به بازبینی و بازنگری حوادث و وقایع دفاع مقدس می‌پردازند و بر همین اساس می‌شود گفت که ماجرای اصلی این رمان بررسی تاریخ جنگ تحمیلی است.

پارسی‌نژاد تصریح کرد: در شب دنیا برایم مهم بود که عنوان شود آنچه به عنوان ارزش در سال‌های دفاع مقدس مطرح می‌شد در سال‌های پس از پایان دفاع مقدس دچار چه حوادثی شد و چگونه تغییر کرد و ماهیت آنها چگونه مبدل به امر دیگری شد.

این نویسنده و منتقد تصریح کرد: مقوله جبر و تقدیر و اختیار یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شخصیت‌های این داستان است و اتفاقاً این مسئله در دوران جنگ خیلی خوب نمود پیدا می‌کند. ذهن بسیاری از شخصیت‌های این داستان درگیر این مسئله است که مرز میان اختیار و جبر در کجاست و من سعی کردم در لایه‌های میانی داستان از منظر اسلام و عرفان به این سئوال پاسخ دهم.

به گفته پارسی‌نژاد این کتاب در مرحله نهایی ویرایش قرار دارد و تا یک هفته آینده برای چاپ به انتشارات عصر داستان سپرده خواهد شد.