به گزارش خبرگزاری مهر، کاربر هرگاه که احساس سرگیجه کند این گجت را در دهان خود قرار می دهد. این گجت برای افزایش جریان خون به مغز افرادی طراحی شده است که در هنگام ایستادن دچار کاهش سریع فشار خون می شوند.

افت فشار خون در افراد مسن رایج است. گفته می شود از هر 10 فرد بالای 60 سال یک نفر دچار این وضعیت می شود و مهمترین عامل زمین خوردن افراد سالخورده قلمداد می شود.

عدم جریان خون به سر در زمانی که فرد می ایستد موجب این سرگیجه می شود. جاذبه زمین باعث می شود خون به سمت پاها کشیده شده و از رسیدن به مغز باز بمانند.

به طور معمول، حسگرهای خاص فشار خون در گردن به طور خودکار افت فشار خون را تشخیص می دهند و فشار خون و ضربان قلب را برای غلبه بر این مشکل تنظیم می کنند. با این حال در برخی افراد این تنظیم روی نمی دهد و موجب می شود فرد احساس بی حالی کند.

سالخوردگی یکی از مهمترین عوامل بروز این مشکل است چرا که حساسیت حسگرهای فشار خون در گردن با افزایش سن کاهش می یابد؛ یعنی فشار خون و ضربان قلب به سرعت لازم افزایش نمی یابند.

از دیگر عوامل بروز افت فشار کم آبی بدن، برخی نارسایی های قلبی و دیابت است. این مشکل همچنین با استفاده از برخی از داروها از جمله دیورتیک ها و برخی از انواع داروهای درمان افسردگی مرتبط شده است.

ایده پشت این دستگاه جدید این است که وقتی این گجت در دهان قرار داده می شود نفس کشیدن برای فرد اندکی دشوار می شود. این ابزار شامل یک لوله است که بیمار از طریق آن می تواند نفس بکشد. این لوله فیلتری دارد که میزان هوایی که به دهان وارد می شود را محدود می کند و موجب می شود فرد برای جذب هوای بیشتر به ریه هایش، لوله گجت را شدیدتر بمکد.

همین مکیدن هوا موجب می شود ریه ها برای گرفتن اکسیژن، بیش از حالت طبیعی افزایش حجم بدهند. این افزایش حجم ریه ها، به بدن سیگنالی ارسال می کند که حاکی از تلاش برای دستیابی به هواست، همین امر موجب می شود خون به قلب و مغز بازگردد.

با این حال این دستگاه به فرد امکان می دهد تا هوای کافی را به بدن برساند از این رو اکسیژن به مقدار لازم به مغز می رسد.

تحقیقات اولیه نشان می دهد این ابزارک 50 درصد موجب افزایش فشار خون شده و در نتیجه خون بیشتری به سوی مغز پمپ می شود.

در تحقیق جدید دانشگاه وندربیلت در امریکا 100 بیمار که به افت فشار خون مبتلا هستند قرار است در منزل و زمانی که دچار حس سرگیجه می شوند از این دستگاه استفاده کنند.