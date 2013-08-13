مطالعه کتاب بصیرت جامعه را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مولايي روز سه شنبه در جمع كارشناسان اداره كل کتابخانه های قزوین اظهارداشت: با مطالعه یک کتاب در حقيقت در تفكر نويسنده سهيم مي شويم زيرا نويسنده با نوشتن كتاب انديشه خود را به اشتراك مي گذارد.



وي بیان کرد: كتاب خوب مي تواند سوالاتي كه ذهن يك فرد را درگير مي كند پاسخ دهد اما اگر اين كاركرد ناديده گرفته شود بايد منتظر هجوم شبهات مختلف و در نهايت بی تفاوتی جامعه باشیم.



مولايي تصریح کرد: وقتي كه فرد نتواند در مورد شبهات پيرامون دينی خود پاسخ مناسبی داشته باشد خودش را مقيد به آداب و سنن دين نمي داند و آداب و فرهنگ عجين شده با دين رو به سسستی و نابودي مي رود.



اين مسئول یادآورشد: كتاب در همه حال در روند حركت زمان و به دنبال آن تداوم نسل ها نقش اساسي را در رشد و تفكر افراد ایفا مي كند و به عنوان ميراثي ماندگار به ثبت اطلاعات کمک می کند.



وي گفت: براي توسعه فرهنگ مطالعه بايد اقداماتي جدي و اساسي صورت گيرد كه اين موضوع نيازمند برنامه ريزي دقيق از دوران كودكي و در قالب محيط هاي آموزشي و فرهنگي است كه در اين راستا كتابخانه هاي عمومي نقشي تعيين كننده ای برعهده دارند.



مولايي با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه كتابخواني استان اضافه كرد: خوشبختانه فعاليت هاي خوبي در اين زمينه به اجرا درآمده ولي براي فعاليت در عرصه فرهنگ به ويژه در قزوين كه استاني با سابقه كهن فرهنگي، ادبي و هنري است بايد اقدامات بيشتری صورت گيرد.



سرپرست اداره كل كتابخانه هاي عمومي قزوين گفت: از كارشناسان و كتابداران استان انتظار داريم با تعامل و همكاري هرچه بيشتر در راستاي افزايش انگيزه و علاقه مندي مردم براي مراجعه به كتابخانه ها گام بردارند و در اين زمينه از ابتكار و خلاقيت نيز بهره گيرند.



وي تصريح كرد: تلاش براي توسعه كتابخانه ها از مدتها پیش در استان آغاز شده و در این راستا برنامه هاي مختلفي به اجرا درآمده که لازم است در سطح گسترده تری این فعالیتها ادامه پيدا كند.



این مسئول در پايان يادآورشد: اميدواريم با همكاري مسئولان فرهنگی در راستاي اجراي فعاليت هاي مربوط به مطالعه مفيد گامهای موثری برداشته شده و موفقیت ها تداوم یابد.



در اين جلسه همچنين كارشناسان، برنامه ها و فعاليت هاي انجام شده خود را از ابتداي سال جاري تشريح كردند.